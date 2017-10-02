Sözcü Gazetesi soruşturması tamamlandı (1)

Özden ATİK /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Sözcü Gazetesi\'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, hakkında yakalama emri bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay\'ın da aralarında bulunduğu 4 gazete çalışanı hakkında iddianame düzenledi.



İddianamede, firari şüpheli Burak Akbay\'ın \"Silahlı terör örgütünü yönetme\" ve \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından cezalandırılması istendi. Soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile geçtiğimiz hafta tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli\'nin ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından cezalandırılması talep edildi.



