Sözcü gazetesi otomotiv yazarı Özpeynirci: 60 bin araca virüs girdi

Sözcü gazetesi otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından otomotiv sektörünün etkilendiğini yazdı. Özpeynirci, "Türkiye'de otomotiv fabrikalarının ortalama 2 hafta ara vermesi, üretimi vuracak. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada otomotiv fabrikaları üretime hızla ara verirken, Avrupa'da 2 haftalık üretim kaybı 880 bin adede ulaşacak. Türkiye'de ise şimdilik kaybın 60 bin adedi bulacağı öngörülüyor." düşüncesini dile getirdi.

Özpeynirci, "Çin'in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve küresel salgın olarak ilan edilen Koronavirüs nedeniyle pek çok ülke gibi Türkiye'de de artan vakalara bağlı olarak önlemler artarken, fabrikalar üretimlere ara veriyor, şirketler de çalışanları için evden çalışmaya geçerek, tedbir almaya çalışıyor. Avrupa ve Amerika'da neredeyse tüm otomotiv fabrikaları art arda yaptıkları açıklamalarla üretime ara verirken, hem talebin düşmesi, hem tedarik sıkıntıları hem de sağlık nedenleri ile Türkiye'deki otomotiv fabrikaları da durumdan etkilenmeye başladı." ifadesini kullandı.

Özpeynirci yazısında şunları kaydetti:

Avrupa'da yaşanan kapanmaların ardından 4 milyon kişinin ekmek yediği Türk otomotiv sektöründeki durum da merak ediliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de geçen hafta üretime ara süreci Ford Otosan'la başladı. Ardından Toyota, Honda ve Mercedes takip etti. 3 büyük otomotiv fabrikası ise şimdilik üretime devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre ortalama iki hafta üretim duracak. Diğer 3 fabrikanın da üretime ara vermesiyle 2020 yılı için öngörülen 1 milyon 475 bin adetlik üretim hedefinin 60 bine yakın adedi gerçekleşmeyecek. Süre uzarsa kayıplar kuşkusuz artacak.

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