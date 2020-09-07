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Sözcü gazetesi ile anlaşan İsmail Saymaz: Türkiye’nin en bağımsız, en özgürlükçü ve en etkili televizyonunu kurmak için yola çıkıyoruz

07 Eylül 2020 18:05

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından  Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş ile fotoğrafını paylaşarak, "Bundan böyle Türkiye’nin en bağımsız, en özgürlükçü ve en etkili televizyonunu kurmak için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun" dedi.

Sözcü gazetesinden muhabirlik yapmasının yanında Sözcü TV’de de yorumculuk yapacak olan Saymaz, Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra Best FM ve Halk TV'de çalışmıştı. Saymaz'ın Sözcü TV ile ilgili paylaşımı şöyle:

Ve nihayet Sözcü TV, Erdoğan Aktaş’ın öncülüğünde yayın hayatına ilk adımını atıyor. Bundan böyle Türkiye’nin en bağımsız, en özgürlükçü ve en etkili televizyonunu kurmak için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun ⁦

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