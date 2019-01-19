Sözcü gazetesi "Eski bakan market arabasını dolduramadı" dedi, Mehmet Şimşek tepki gösterdi

T24

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sözcü gazetesinin kendisiyle ilgili yaptığı habere tepki gösterdi. Şimşek, markette alışveriş yaparken çekilen bir fotoğrafı üzerinden yazılan haberle ilgili olarak, "Habersiz fotoğraf çekip altına hikaye oluşturmak etik bir habercilik değildir" dedi.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan, Şimşek'in bir süpermarkette alışveriş yaparken fotoğrafını çekmiş ve "Eski bakan market arabasını dolduramadı" başlığıyla haberleştirmişti. Haberde, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bir zamanlar ekonominin patronu olan, yıllarca Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Şimşek, önceki gün bir süpermarkette alışveriş yaparken görüldü. Ankara'nın Oran semtinde bulunan AVM'deki süpermarkete giden ve büyük boy market arabası ile dolaşan Şimşek, uzun süre raflardaki fiyat etiketlerini inceledi ve 3-4 ürün almakla yetindi. Elinde bir liste de olan Şimşek, 2 kutu ketçap, üç çamaşır suyu, 2 paket tuzlu kurabiye ve dilimlenmiş ekmek alarak marketten ayrıldı."

Haberle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Şimşek ise "Sözcü gazetesindeki haberi üzülerek okudum. Elimde alışveriş listesi vardı, tamamını alıp çıktım. Markette fiyat listesi incelediğim, market arabasını dolduramadığım kısmı habercinin kendi yorumudur. Habersiz fotoğraf çekip altına hikaye oluşturmak etik bir habercilik değildir" dedi.