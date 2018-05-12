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Sözcü gazetesi başyazarından Demirtaş tepkisi: Zincirli demokrasi olur mu?

"Tutuksuz yargılanamaz mı?"

12 Mayıs 2018 12:31

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş tutukluluğuna tepki gösterdi. "Zincirlik demokrasi" sözlerini kullanan Turan, "Madem yasalarımıza uygun şekilde 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak hakkını kazandı, o zaman seçimlere de özgür olarak katılması gerekmez mi?" diye sordu.

Turan'ın Tokmak sütünunda "Zincirli demokrasi olmaz!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı yarışında toplam 6 aday var:
Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Selahattin Demirtaş.
Tüm adaylar düşüncelerini her yerde serbestçe söyleyebiliyor. Hatta, halen Cumhurbaşkanı olan AKP adayı Erdoğan, devletin bütün imkânlarını, uçaklarını, otomobillerini, valilerini, kaymakamlarını kullanarak kendisine ayrı bir avantaj sağlıyor.
Tarafsız olması gereken TRT tüm gücüyle AKP adayına destek oluyor, diğer adayları yok sayarak suç işliyor. Birçok özel televizyon da açıkça iktidar yalakalığı yaparak muhalif adaylara yer vermiyor.
Bütün bunlar olurken adaylardan biri, Selahattin Demirtaş, Edirne mahpushanesinde hapis yatıyor. Dört duvar arasında sesini nasıl duyuracak?
Bir de buna “demokratik, âdil bir yarış” diyorlar!
Neresi demokratik, neresi âdil bunun?
Zincirli demokrasi olur mu?
Efendim o yargılanıyormuş… Olabilir, tutuksuz yargılanamaz mı?
Madem yasalarımıza uygun şekilde “Cumhurbaşkanı adayı” olmak hakkını kazandı, o zaman seçimlere de özgür olarak katılması gerekmez mi?

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