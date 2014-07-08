Sözcü: Erdoğan'ın oğlu, Sisi'nin Mısır'ına gemiyle mal taşıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın, “Cihan” isimli gemisini, Mısır'ın darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin yönetimindeki Mısır’a yolladığı ve geminin, Amerika’dan aldığı yükü, Mısır’ın Port Said limanına taşıdığı iddia edildi.
Sözcü gazetesinin Burak Erdoğan ile ilgili iddiaları şöyle:
Başbakan Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, İsrail ve Suriye'den sonra bu kez de Mısır’la ticaret yapmaya başladı.
Denizcilerin en çok başvurduğu liman trafik sitelerinden hangi geminin nerede olduğunu hangi limanlara uğradığını gösteren Marine Traffic sitesinde Burak Erdoğan'ın gemisi Cihan'ın en son şu limanlara uğradığı görülüyor:
'Erdoğan kime kızıyorsa oğlu onunla ticaret yapıyor'
Başbakan Erdoğan Mavi Marmara krizinde İsrail’e ağır sözler sarf etmişti. Bir süre sonra oğlunun gemisi “Safran-1”in, İsrail’in Ashdot Limanı’na demirlediği görülmüştü. Erdoğan'ın Suriye lideri Esad'la ilişkilerinin gerilmesinin ardından ise bu kez de Burak Erdoğan'ın “G. İnebolu” isimli gemisiyle Rusya’dan Suriye’nin Tartus Limanı’na yiyecek taşıdığı ortaya çıktı.
Burak, son olarak Mısır konusunda da aynı tavrı sergileyerek Mısır'la ticarete başladı. Gemide Türk Bayrağı yerine Marshall Adaları bayrağı olması da dikkat çekti.
Cihan'ın künyesi
Bayrak: Marshall Adaları
Tipi: Kuru Yük
Kapasite:?44343 Groston
Ağırlık: 81398 Detveyt
Boy: 229 Metre
Genişlik: 32 Metre
'Burak’ın 229 metrelik gemisi ABD ile Mısır arasında çalışıyor'
Cihan, 7 Haziran’da Amerika’nın Baltimore Limanı’ndan demir aldı… 26 Haziran’da Mısır’ın Port Said Limanı’na ulaştı. Hala orada bekliyor.
'Aynı hatta bir sefer daha'
Burak Erdoğan’a ait gemilerden biri olan Cihan, 6 Haziran’da ABD’den aldığı yükü, 26 Haziranda Mısır’ın Port Said Limanı’na getirdi. 26 Haziran’dan bu yana limanda duran gemi, geçen nisan ayında da aynı hatta bir sefer yapmıştı. Aynı gemi daha önce de ABD ile Mısır arasında ticaret yapmaya devam ediyordu.
44 bin 343 grostonluk 229 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi 2 Nisan 2014 tarihinde, ABD’nin Norfolk Limanı’ndan mal aldıktan sonra yola çıktı, 23 Nisan’da Mısır’ın İskenderiye Limanı’na demirledi. 3 gün boyunca limanda mal boşaltıp mal alan gemi, 27 Nisan’da İskenderiye Limanı’ndan hareket etti ve 30 Nisan’da da İstanbul’a geldi.