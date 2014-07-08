Sözcü: Erdoğan'ın oğlu, Sisi'nin Mısır'ına gemiyle mal taşıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın, “Cihan” isimli gemisini, Mısır'ın darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin yönetimindeki Mısır’a yolladığı ve geminin, Amerika’dan aldığı yükü, Mısır’ın Port Said limanına taşıdığı iddia edildi.



Sözcü gazetesinin Burak Erdoğan ile ilgili iddiaları şöyle:

Başbakan Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, İsrail ve Suriye'den sonra bu kez de Mısır’la ticaret yapmaya başladı.

Denizcilerin en çok başvurduğu liman trafik sitelerinden hangi geminin nerede olduğunu hangi limanlara uğradığını gösteren Marine Traffic sitesinde Burak Erdoğan'ın gemisi Cihan'ın en son şu limanlara uğradığı görülüyor:

'Erdoğan kime kızıyorsa oğlu onunla ticaret yapıyor'

Baş­ba­kan Er­do­ğan Ma­vi Mar­ma­ra kri­zin­de İs­ra­il’­e ağır sözler sarf etmişti. Bir süre sonra oğ­lu­nun ge­mi­si “Saf­ran-1”in, İs­ra­il’­in Ash­dot Li­ma­nı­’na de­mir­le­diği görülmüştü. Er­do­ğan'ın Su­ri­ye li­de­ri Esa­d'la ilişkilerinin gerilmesinin ardından ise bu kez de Burak Erdoğan'ın “G. İne­bo­lu­” isim­li ge­mi­siy­le Rus­ya­’dan Su­ri­ye­’nin Tar­tus Li­ma­nı­’na yi­ye­cek ta­şı­dığı ortaya çıktı.

Bu­rak, son olarak Mı­sır ko­nu­sun­da da aynı tavrı sergileyerek Mısır'la ticarete başladı. Gemide Türk Bayrağı yerine Marshall Adaları bayrağı olması da dikkat çekti.

Cihan'ın künyesi

Bayrak: Marshall Adaları

Tipi: Kuru Yük

Kapasite:?44343 Groston

Ağırlık: 81398 Detveyt

Boy: 229 Metre

Genişlik: 32 Metre

'Burak’ın 229 metrelik gemisi ABD ile Mısır arasında çalışıyor'

Cihan, 7 Haziran’da Amerika’nın Baltimore Limanı’ndan demir aldı… 26 Haziran’da Mısır’ın Port Said Limanı’na ulaştı. Hala orada bekliyor.

'Aynı hatta bir sefer daha'

Bu­rak Er­do­ğa­n’­a ait ge­mi­ler­den bi­ri olan Ci­han, 6 Ha­zi­ra­n’­da AB­D’­den al­dı­ğı yü­kü, 26 Ha­zi­ran­da Mı­sı­r’­ın Port Sa­id Li­ma­nı’­na ge­tir­di. 26 Ha­zi­ra­n’­dan bu ya­na li­man­da du­ran ge­mi, ge­çen ni­san ayın­da da ay­nı hat­ta bir se­fer yap­mış­tı. Ay­nı ge­mi da­ha ön­ce de ABD ile Mı­sır ara­sın­da ti­ca­ret yap­ma­ya de­vam edi­yor­du.

44 bin 343 gros­ton­luk 229 met­re uzun­lu­ğun­da­ki ku­ru yük ge­mi­si 2 Ni­san 2014 ta­ri­hin­de, AB­D’­nin Nor­folk Li­ma­nı­’n­dan mal al­dık­tan son­ra yo­la çık­tı, 23 Ni­sa­n’­da Mı­sı­r’­ın İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı­’na de­mir­le­di. 3 gün bo­yun­ca li­man­da mal bo­şal­tıp mal alan ge­mi, 27 Ni­sa­n’­da İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı­’n­dan ha­re­ket et­ti ve 30 Ni­sa­n’­da da İs­tan­bu­l’­a gel­di.



