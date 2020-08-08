Sözcü ekonomi yazarı: Ne yalan söyleyeyim beni ikna ettiler, Berat aslında iyi adam, çevresi kötü!

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, dolardaki yükselişin ardından sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için başlatılan 'istifa' kampanyasının ardından AKP'li bakan ve isimlerin başlattığı karşı kampanya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ne yalan söyleyeyim beni ikna ettiler. Ben de artık Berat Albayrak'ın yanındayım. Berat aslında iyi adam, çevresi kötü!" diyen Muratoğlu, "Yok öyle beğenmeyince göndermek! Cümle alem daha da fakirleşmenin ne olduğunu tadacak. Bu ülke insanları bu sayede bazı şeyleri anlayacak!" dedi.

Muratoğlu yazısının devamında da şunları kaydetti:

"Yetki kime verilecekse yatsın kalksın dua etsin! Ucuz atlattı. Kim gelirse gelsin ekonomik darboğazın altında kalacaktı. Yıllardır yediler bitirdiler bir iki yılda ekonomiyi mi toparlayacaktı?

Yalaka iş adamları, iş kadınları öve öve bitiremiyordu ya kendisini… Nitekim Berat Albayrak sevgisi değildi… Erdoğan'a yanaşma gösterisiydi. Pek hesaplı ince iş!"

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TIKLAYIN - 'Berat Albayrak'ın yanındayız' kampanyasına bakanlar nasıl karşılık verdi?