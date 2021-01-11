Sözcü'den RTÜK'e Acun Ilıcalı tepkisi: Ayrımcılık!

Sözcü gazetesi, Sözcü TV için yaklaşık 11 ay önce yaptığı logo değişikliği talebine halen yanıt vermeyen RTÜK'ün Acun Ilıcalı'nın benzer talebini 8 gün içinde sonuçlandırmasına tepki gösterdi. Gazete söz konusu tepkisini bugünkü manşetlerine de taşıdı. Sözcü gazetesi manşetinde, "Sözcü TV, logo değişikliği işlemi için 11 aydır bekliyor. Acun olunca 8 günde!" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'ya ait TV8 grubunun sahibi olan TV8 TV Yayıncılık şirketi, grubun satılmadan önceki sahibi olan MNG Medya ve TV Yayıncılık şirketinin “TV8WORLD” adıyla yayın yapan kanalının logosunu “TV8 INT” olarak değiştirmek için RTÜK'e başvurdu. RTÜK İzin ve Tahsisler Daire Başkanlığı, bu talebi 10 Kasım günü Üst Kurul'a sevk etti. Radyo Televizyon Üst Kurulu da 8 gün sonra 18 Kasım günü Acun Ilıcalı'nın talebini yerinde bulup “TV8WORLD” kanalının logosunun “TV8 INT” olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Sözcü gazetesi, benzer bir talepte bulunduklarını belirterek sürecin kendileri için ise şöyle işlediğini aktardı:

Sözcü TV, 21 Şubat 2020 günü Sivas merkezli uydudan ulusal yayıp yapan SRT kanalını, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi'nden satın aldı.

Kanalın “Sivas SRT” olan logosunu “SZC” olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020'de RTÜK'e başvurdu. Ancak RTÜK, bu talebi aylarca gündeme almadı. Sözcü Gazetesi söz konusu durumuhaberleştirerek kamuoyuna duyurdu. RTÜK, bu haberden sonra toplandı. Logo değişikliği kararı beklenirken, Sözcü TV'ye ceza kesti. Gerekçe olarak “Sivas SRT” logosunun, “SRT Sivas” diye kullanıldığını gösterdi.

Sözcü TV, bu gelişmeden sonra bir kez daha RTÜK'e başvurarak, logo değişikliği talebinin sonuçlandırılmasını talep etti. Bütün evrakı ve ilgili formları istenilen şekilde yeniden düzenlenen başvuru dosyasının, eksiksiz olarak 11 Kasım günü RTÜK'e gönderildi.

Dosyayı yine gündeme alınmayınca 1, 10 ve 16 Aralık tarihlerinde RTÜK'e, 3 ayrı dilekçeyle başvurup logo değişikliği talebimizin onaylanması talep edildi. Bu dilekçelerde, “Talebimizle ilgili aksi bir durum varsa bunun nedeninin bildirilmesi” de istendi. Ancak, bu konularda haftalar geçmesine rağmen bir geri dönüş olmadı.

Avukat tepkisi

Sözcü TV avukatları, bu duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“RTÜK'ün yoğun bir şekilde çalıştığı anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, bizim başvurumuzla aynı tarihlere denk gelen dönemde; TV8 ile ilgili başvurunun İzin ve Tahsisler Dairesi'nden çıktığı 10 Kasım 2020 tarihinden 8 gün sonra, Üst Kurul'da görüşülüp onaylanması şüphe uyandırmaktadır. TV8 INT logosunun üst kurulda görüşüldüğü tarih olan 18 Kasım 2020'de, bizim başvurumuz da kurulda görüşülmek üzere beklemede idi.

Üstelik defaten yapmış olduğumuz başvurularımız, dosyanın evveliyatı gözetildiğinde, inisiyatif kullanmakta serbest olan Üst Kurul'un TV8 logosunu öncelikli olarak incelemesi ayrı bir soru işaretidir. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalının logo değişim işleminin 8 gün gibi hızlı bir sürede sonuçlandırılmasına bir itirazımız yoktur. Logo değişim işlemi rutin ve sıradan bir işlem olup bunun tabii ki çok hızlı bir şekilde bitirilmesi gereklidir. 8 günlük süre makul bir süredir. Ancak SÖZCÜ TV'nin logo değişim işlemi yaklaşık 10 aydan beri sonuçlandırılmamıştır. Sorun buradadır.”