Sözcü davasında hakkında tahliye kararı verilen muhabir Gökmen Ulu cezaevinden çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında yaptığı haber ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerini "darbeci" askerlere bildirdiği gerekçesiyle tutuklanan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Gökmen Ulu, saat 21.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Gökmen Ulu'yu çıkışta, ailesi ve meslektaşları karşıladı.

Oğluna sarılan Ulu gözyaşlarını tutamadı.

Ulu ilk duygularını şöyle anlattı:

"Sözcü davası Türkiye'nin vicdanını yaralamıştır. Bu tahliyeden sonra şimdi sıra bu yaranın kapanmasında.”

Gökmen Ulu, "Halkımız adalet, cumhuriyet eksenin onurlarını birleştirdi. Biz halkız. Bu 174 günü basın ve hürriyet mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Mahpus yata yata bitti başın öne eğilmedi. Şerefimle girdim şerefimle çıkıyorum" ifadelerini kullandı.