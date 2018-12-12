Sözcü: Çelişki net, 2013 yılında olmayan bir silahlı örgüte yardım etmişiz

Sözcü gazetesi, devletin 2013’te terör örgütü ilan etmediği yapıya ‘yardım etmekle’ suçlandığını duyurdu.

Sözcü'deki haberde, "Türkiye Cumhuriyeti Ana­yasası'nın 38. Maddesi'nde şu ifade yer alıyor: 'Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç sayma­dığı bir fiilden dolayı cezalan­dırılamaz'. Yine 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hak­ları Evrensel Bildirisi'nin 11. Maddesi'nde şu yazıyor: 'Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da ulusla­rarası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayıla­maz" hatırlatması yapıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Şimdi geliyoruz Sözcü ikinci iddianamesindeki esas çelişkiye: Sözcü kurulduğu günden itibaren FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgüt­lerine karşı en cesur tavrı alan gazete oldu. Ancak hukuki olarak hatırlatmakta fayda var: FETÖ 2016'da ‘silahlı örgüt' ilan edildi, Sözcü ise 2013 yılındaki haberlerle suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan yeni iddianamenin 58'inci sayfa­sında şu ifadeler yer alıyor: "Özellikle FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılma­sından dan sonra… Günümüze kadar ilerleyen süreçte, gazetenin, örgüt amaçları ve strate­jisi-yöntemi çerçe­vesinde faaliyete giriştiği…"

Oysa ikinci iddianame Sözcü'nün 17-25 Aralık manşetleri­ni ‘FETÖ' delili olarak kabul etti. İlk önce 26 Mayıs 2016'daki Milli Güvenlik Kurulu Toplan­tısı'nda tavsiye kararı alındı ve şöyle denildi: "Vatandaşlarımı­zın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıy­la yürütülen faaliyetler… Millî güvenliğimizi tehdit eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alı­nan tedbirler görüşülmüştür." Yani FETÖ ‘silahlı terör örgütü' değil. Ki o dönemde de Ergene­kon kumpasları döneminde de Sözcü FETÖ'ye karşı mücadele ediyordu. Peki ne zaman ‘silah­lı terör örgütü' ilan edildi?

Erzincan Cumhuriyet Baş­savclığı'nca FETÖ'nün Erzin­can'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 16 Haziran 2016'da FETÖ/PDY'nin "silahlı terör örgütü" olduğunu kabul etti ve böylece silahlı terör örgütü olduğu ilk kez mahkeme kararına girdi. Çelişki çok net: Sözcü Ga­zetesi, devletin 2013'te terör örgütü ilan etmediği yapıya ‘yardım etmekle' suçlanıyor!