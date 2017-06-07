Sözcü: Bülent Arınç'ın damadını, Ergenekon'un da gizli tanığı 'Efe' tutuklattı

Sözcü gazetesi, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanmasına sebep olan iki gizli tanıktan birinin Ergenekon döneminin de gizli tanığı olan Efe olduğunu iddia etti. Gazetenin iddiasına göre, Yeter'in tutuklanmasına neden olan ifadelerden birini Ergenekon döneminde gizli tanık olan ve 'FETÖ'cü olduğu iddia edilen eski İliç savcısı Bayram Bozkurt'un verdi. "Lagos" adlı bir gizli tanık da Yeter aleyhine ifade verdi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Yeter, savunmasında, kendisinin "mahrem abi olduğunu ve hakim savcı sınavlarında etkili olduğunu" söyleyen Bozkurt'u tanımadığını iddia etti. Yeter sorgusunda özetle şunları söyledi:

"Derneği kapattık"

"Bir dönem USAF isimli derneğin başkanlığını yaptım. Bu derneğin içinde Fetullah Gülen'e yakın kişiler de vardı. Üyeler tarafından bana başkanlık görevi teklif edildi. Ben de kabul ettim. Bu derneğin faaliyeti o zaman devlet tarafından da destekleniyordu. 17-25 Aralık sürecinde dernek içerisinde tartışma çıktı. ‘Hükümetin yanında mı olacağız, yoksa cemaatin yanında mı yer alınacağız? şeklinde. Ben, devletimizin yanında yer almamız gerektiğini söyledim.

"Kayınpederime sordum"

"USAF başkanlığını kayınpederim olan Bülent Arınç'a sordum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygu ile kabul ettim."

"Bank Asya'ya para yatırdım"

Savcılık sorgusunda, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ örgütü içinde yer almadım" diyen Yeter, mahkeme sorgusunda ise 2005-2006 yıllarında açılmış Bank Asya hesabı bulunduğunu belirterek, “2014'te çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları tam hatırlayamadığım bir tarihte Bank Asya'ya yatırdım” dedi.

Arınç Ergenekon ve Balyoz davaları için "Türkiye bağırsağını temizliyor" demişti

Bülent Arınç, Egenekon dalgalarının tüm hızıyla sürdüğü ve TSK'ya "kumpaslar kurulduğu" dönemde 4 Temmuz 2008'de Ülke TV'ye çıkarak bu operasyonları savunmuş ve "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" diyerek şunları söylemişti: "Türkiye iyi bir noktaya gidiyor. Bu sancılar bir taraftan doğum sancısıdır, bir taraftan bağırsaklarını temizlemesidir."

Arınç, Haziran 2012'de katıldığı Türkçe Olimpiyatları'nda yaptığı konuşmada ise Fethullah Gülen için "O muhteşem insana, hüzünlü gurbetten Bursa'yı seyreden bu güzel insana, muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye şükranlarımı sunuyorum" demişti.

Her dönemin itirafçısı

Ekrem Yeter'in tutuklanmasına neden olan ifadeyi veren Bayram Bozkurt daha önce, "rüşvet aldığı" iddiasıyla hakkında soruşturma açılınca Erzincan Ergenekon Davası'nda ‘Efe' adıyla gizli tanık olmuştu.

Eski Savcı Bozkurt, Ergenekon soruşturması sırasında "Arabama kene koyarak beni öldürmeye çalıştılar" demesiyle de gündeme gelmişti. 2009'da "İrtica ile Mücadele Eylem Planını" uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile 3. Ordu eski Komutanı Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında gizli tanık “Efe” olarak ifade verdiği gündeme gelmişti.