Sözcü: Atanan bilirkişi tarafsız değil; Atatürk aleyhtarı, AKP taraftarı!

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü, çalışanlarının tutuklu ve tutuksuz yargılandığı davaya bilirkişi olarak atanan ve yerel bir gazetede çalışan Ömer Faruk Gerçek'in sosyal medya paylaşımlarımlarına ulaşarak tarafsız olmadığını öne sürdü.

Gazete, sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için paylaşımlarda bulunan Gerçek'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paylaşımlarına da dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Sözcü'ye yönelik 19 Mayıs'ta başlatılan algı operasyonu kapsamında, 30 Mayıs'ta dosyaya bilirkişi atandı. Adı Ömer Faruk Gerçek. Türk Ceza Hukuku uygulamalarına göre, bilirkişilerin, hakim ve savcılardan beklenen tarafsızlığa aynı oranda sahip olması bekleniyor. İşte tam da bu sebeple bilirkişiliğe atanan kişiler tarafsız olacaklarına dair yemin ediyor. İşte ‘tarafsız' olacağına dair mahkemede yemin eden bilirkişi Ömer Faruk Gerçek İstanbul'da yerel bir gazeteci. Dosyayı aldığı gün, herkese açık sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan gazetemizin aleyhine haberleri paylaşmaktan çekinmedi. Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu Sözcü'ye atanan bilirkişi Gerçek'in, daha önce yine sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhtarı olduğunu açık açık ilan ettiği paylaşımları da dikkat çekti.

Kendini hâkim yerine koyup yargıladı

İşte yasaya göre tarafsız ve objektif olması gereken ve bunun için yemin eden Ömer Faruk Gerçek adlı bilirkişi, gazetemizin birinci sayfalarını tek tek tarayarak suç unsuru aradı. Sonunda da 76 sayfalık, hayali ifadelerle dolu bir rapor hazırladı. Raporunda, yasanın açıkça yasaklamasına rağmen hukuki hükümler verdi. Bilirkişi yemininde, yerel gazete sahibi olduğunu belirten bu bilirkişi, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, Uğur Dündar, Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil, Necati Doğru, Soner Yalçın ve Saygı Öztürk gibi Türkiye'nin en çok okunan, yıllarını gazetecilik mesleğine adamış en etkili yazarlarını bünyesinde bulunduran ve Türkiye'nin en çok satan ulusal gazetesinin haberciliğini yargılamaya kalkıştı.

Sözcü'ye 'FETÖ'cü çamuru yapışmaz

19 Mayıs günü, SÖZCÜ'ye akla, mantığa ve hukuka uymayan şekilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyon sonrası arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı. Tutukluluk hallerine ilişkin yapılan tüm itirazlar “Deliller toplanmadı” gerekçesiyle reddedildi. Gazetemizin sahibi Burak Akbay hakkında çıkarılan “ifade almaya yönelik yakalama” kararına delil olarak gösterilen “Haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen 29 şirketle bağlantı” olduğuna ilişkin rapor, aynı bilirkişilerin hazırladığı ek raporla çürütüldü. MASAK raporundan Sözcü'yü FETÖ ile ilişkilendirecek delili çıkaramayanlar, bu kez haberciliğimizi hedef aldı. Ancak okurlarımız şahidimizdir ki, FETÖ çamuru Sözcü'ye yapışmaz…

Dosyayı aldığı gün Sözcüye atılan itirafı böyle paylaştı

Bilirkişi Ömer Faruk Gerçek, Sözcü dosyasını aldığı 30 Mayıs'ta, Sözcü aleyhine olan yandaki haberi paylaştı. Oysa bunun iftira olduğu dosya içine giren mali ek raporla ispatlanmıştı. Ömer Faruk Gerçek adlı bilirkişi bu tavrıyla Sözcü'nün hasmı olduğunu açıkça ortaya koydu. Yerel basında çalışan bir kişinin Türkiye'nin en çok satan gazetesini değerlendirmek üzere bilirkişi seçilmesi manidar bulundu.

Tarafsız olması gerekirken her mesajı taraflı

Sözcü dosyasına atanan Ömer Faruk Gerçek adlı bilirkişinin, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar iktidar yanlısı olduğunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Çok değil, 10 Ağustos günü yaptığı paylaşımda, bir ilçedeki AKP'nin potansiyel oyuna dikkat çekerek partililere “Bunlar Erdoğan'ın fotoğrafına dua etsinler” yorumunu yapıyor. Bir başka paylaşımında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yakın arkadaşlarının kendisini ve ailesini çok iyi tanıdığını ifade eden bilirkişi “Allaha şükür bu davada geçmişimiz de, alnımız da aktır” ifadesini kullanıyor.

Beştepeye mention

Bilirkişinin 17 Nisan'da ise “Esenboğa'ya indim, trafik kilit. Ankara Başkan'ı karşılıyor” yorumundan sonra, tweetini Cumhurbaşkanlığı'na mentionladığı görülüyor. Ve referandum oylaması… Bilirkişinin oylama öncesi AKP'nin afişleri önünde çektirdiği fotoğraflarını paylaştığı, oy sayımı sırasında ise ‘hayır'cılara ilişkin yorumlar yaptığı görülüyor.