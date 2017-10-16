Sözcü: Ankara'dan CHP'li belediyelere müfettiş yağmaya başladı

İçişleri Bakanlığı 20’ye yakın CHP’li belediyeye müfettiş gönderdi iddia edildi. Özel denetim yapan müfettişler belediyelerin 2009 yılından itibaren verdikleri ihaleleri ve imar uygulamaları incelediği öne sürüldü. CHP'li belediyelere müfettiş gönderilmesi hakkında konuşan ismini vermek istemeyen bir büyükşehir belediye başkanı "Birden ilimize ve CHP'li belediyelerin güçlü olduğu ilçelere Ankara'dan müfettiş yağmaya başladı. Belediyeleri çalışmaz hale getirmek ve yıpratmak istiyorlar. Seçim öncesi CHP'li belediyelerle uğraşarak AKP'li belediyelerin başta rant amaçlı imar uygulamaları ve yandaşları kayıran ihalelerini kapatmak ve gözleri CHP'ye çevirtmeyi amaçlıyorlar" iddiasında bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberi aynen şöyle:

2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'nin bazı belediye başkanlarını istifaya zorlaması, belediyelerde yolsuzluk ve 'FETÖ'cü yapılanma iddialarını gündeme getirdi. Seçimler öncesi bu iddiaların son bulması için düğmeye basıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettirilmesinin ardından aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu 10'a yakın AKP'li belediye başkanının istifa ettirilmesi gündemde… AKP'li belediyelerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken hükümet, 20'ye yakın belediyeyi müfettiş kıskacına aldı.

"CHP'yi yıpratmak istiyorlar"

Bu kapsamda, CHP'li bazı il ve ilçe belediyelere bir ila dört mülkiye başmüfettişi gönderildi. CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Birden ilimize ve CHP'li belediyelerin güçlü olduğu ilçelere Ankara'dan müfettiş yağmaya başladı. Üstelik 2009 yılından bu yana olan evrakları incelemek için istiyorlar. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Belediyeleri çalışmaz hale getirmek ve yıpratmak istiyorlar. Seçim öncesi CHP'li belediyelerle uğraşarak AKP'li belediyelerin başta rant amaçlı imar uygulamaları ve yandaşları kayıran ihalelerini kapatmak ve gözleri CHP'ye çevirtmeyi amaçlıyorlar.”

Firma bağı araştırılıyor

Özel denetime giden müfettişler belediyelerin ihaleleri ile imar uygulamalarını mercek altına aldı. Mülkiye müfettişlerinin en çok üzerinde durduğu konunun özellikle ihalelerin belli kişilerde, mal ve hizmet alımlarının ise belli firmalarda yoğunlaşıp-yoğunlaşmadığı oluyor. Bunlar arasında daha önce 'FETÖ'cü şirketler varsa kamuoyuna 'FETÖ' ile CHP'li belediyeler arasında sanki bir bağ varmış havası yaratılıp bu konuda raporlar hazırlanabileceği de belirtiliyor.