Sözcü: 28 Şubat davası eski FETÖ'cü savcılar tarafından başlatıldı

Sözcü gazetesi, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir dahil 60 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği 28 Şubat davasında, soruşturmanın 'FETÖ' şüphelisi Tamer Tatar'ın verdiği belgelerle 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında tutuklanan, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak da bilinen davanın hâkimi eski savcı Mustafa Bilgili tarafından başlatıldığı manşetiyle çıktı.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Adli Müşaviri 'Muharrem Köse üzerinden gönderilen bu belgeler ile iddianame hazırlandı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan eski Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturmanın başlangıcında hakkında 'FETÖ' soruşturmasında yakalama kararı bulunana firari eski savcı Zekeriya Öz'ün olduğunu söyledi.

28 Şubat Davası dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın 27 Şubat 2011'deki vefatından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı. Bu davayı açabilmek ve o dönemde iktidarda olan 54'üncü Cumhuriyet Hükûmeti'nin (kısaca REFAHYOL Hükûmeti) 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmesini bir darbe ile ilişkilendirebilmek için dönemin Başbakanı Erbakan'ın ölmesi beklendi. Erbakan'ın sağlığında böyle bir soruşturma ve dava açmaya kimse kalkışmadı, çünkü buna itiraz edecek ilk kişi Erbakan'ın kendisi olurdu. Zira merhum Erbakan, yaşadığı müddetçe, başında bulunduğu 54'üncü Hükûmet'in istifa gerekçesini hiçbir şekilde ve hiçbir yerde askeri darbeye bağlamamış, askeri darbe ile düşürüldüğünü söylememiş, bir askerî darbeden şikâyetçi olmamıştır.