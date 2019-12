Söz teknik patronların

Turkcell Süper Lig'de 6. hafta sonunda oynanan maçların ardından teknik adamlar takımlarını nasıl değerlendirdiler? Aragones kaybetmeye devam ediyor, Skibbe kredisini tüketiyor, Sağlam kazandı ama endişeli, Yanal zirvenin keyfini çıkartıyor... İşte teknik adamların takımlarıyla ilgili değerlendirmeleri...







Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam



Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu haline gelen Ertuğrul Sağlam, siyah-beyazlıların sahasında Hacettepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sağlam, Hacettepe karşısında zor bir maç oynadıklarını, ancak sahadan galip ayrıldıklarını söyledi. Ertuğrul Sağlam, Hacettepe maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, öncelikle FC Metalist Kharkiv maçına değinerek, ''Metalist maçından sonra üzüntüyle, o ruh halimizle çok fazla şeyler söyleyemedik. O karşılaşma için camiamızdan, özellikle bizden büyük başarı bekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz'' dedi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Kayserispor karşısında aldıkları 4-1'lik mağlubiyetin kötü bir sonuç olduğunu belirterek, ''Kesinlikle istifa etmeyi düşünmüyorum'' dedi.



Aragones, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili çok fazla yorum yapacak bir durum olmadığını ifade ederek, ''Rakip oyunun her alanında bizden daha iyiydi'' diye konuştu.İspanyol teknik adam, bir soru üzerine, antrenörlük hayatında böyle zor zamanların olduğunu ifade ederek, ''Böyle durumlardan defalarca geçtim, ama ben bugün böyle bir sonuç kesinlikle düşünmüyordum. Bir düş kırıklığı oldu. Bu durumdan çıkmamız için çalışmamız ve sakat oyuncularımızın en kısa zamanda takıma katılmalarını sağlamamız lazım'' şeklinde konuştu.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe



Galatasaray teknik Direktörü Michael Skibbe, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, ''Bursaspor'u galibiyetinden ötürü kutluyorum'' derken, rakibin kontraatak futboluna ilk yarıda çözüm bulamadıklarını ve devreyi 1-0 yenik kapadıklarını kaydetti.



İkinci yarının hemen başında 2-0 yenik duruma düştüklerini anımsatan Skibbe, ''Skor 2-0 olmasına karşın iyi şeyler yapmaya başladık. İkinci yarı daha agresif bir futbol sergiledik. Skoru 2-1 yaptık ve goller bulmak için gerekli mücadeleyi ikinci 45 dakikada sahaya yansıttık. Yorgunluk ve sakatların çokluğu, yenilgide önemli etkendi. İstanbul'a yine hayal kırıklığıyla döndüğümüz için üzgünüz'' diye konuştu.



Skibbe, ''Bursaspor'u zirve için ciddi bir rakip olarak görüyor musunuz?'' sorusuna, ''Bursaspor, Trabzonspor gibi lige fırtına gibi başladı. Geçen sezon Sivasspor ligde önemli işler başarmıştı. Bursaspor'un da zirve için önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum'' yanıtını verdi.





Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise oyunun başında öne geçtiklerini ama istedikleri ritmi yakalayamadıklarını söyledi.



Rakibin baskılı oyununda uzun toplarda koordinesiz yakalandıklarını, bunun kendilerini zorladığını dile getiren Yanal, ''Konyaspor baskılı oyunu ile bizi oldukça zorladı. Biz buna rağmen daha iyi oynamalıydık ama beceremedik. Her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz ama çok çalışıp daha iyi oynamalıyız. Zor denilebilecek bir deplasmandan aldığımız puan bizi gelecek için daha umutlu hale getirdi'' diye konuştu.





Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam





Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarını, maç içinde de bir çok gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyledi.



Sağlam, ''Maçın öncesinde ve sonrasında Antalyaspor tarafından çok güzel bir şekilde ağırlandık. Antalyaspor'lu taraftarlara kaliteli bir maç izlettik. Sanıyorum uzun zamandır böyle kaliteli maç izlememişlerdir'' dedi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Josef Jarabinsky



Antalyaspor Teknik Direktörü Josef Jarabinsky de, iyi bir takıma karşı kaybettiklerini ifade etti. Maç 2-1 iken girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Jarabinsky, 3. golden sonra oyun disiplininden koptuklarını dile getirdi.



Maçta ellerinden geleni ortaya koyduklarını ama sonucu değiştiremediklerini belirten Jarabinsky, ilk 6 haftada büyük takımlara karşı oynadıklarını ancak ilk defa bu şekilde maç kaybettiklerini anlattı.



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman



Ankaraspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bekledikleri gibi bir rakiple karşılaştıklarını ifade etti.



Kocaman, ''Geçen yıl son maça kadar şampiyonluğu kovaladılar. Bu yıl da hiç maç kaybetmediler ve Fenerbahçe'yi yenerek buraya geldiler. İlk 15 dakika böyle bir takımı karşımızda gördük'' dedi.



Karşılaşmada daha sonra kontrolü ele almaya başladıklarını belirten Aykut Kocaman, ''Topu kolay kazanan ve hızlı oyuna sokan oyuncularımız var. İkinci yarıyı da aynı tempoyla götürdük. Güçlü bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Bu oyunu sürdürme konusunda ısrarlı olmalıyız'' diye konuştu.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise futbol adına kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini kaydederek, ''Hiçbir şey yapmazsanız, karşılığında hiçbir şey alamazsınız. İstemediğimiz bir yenilgiydi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Milli maç arasında eksiklerimizi gidereceğiz. 15 hafta sonra deplasmanda yenilmek kötüydü. Ankaraspor daha istekli ve canlıydı. Futbol adına hiçbir şey yapmadık, kazansaydık üzülürdüm'' dedi.





Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak



Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise, ''Bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilsek maçı 3-1 ya da 4-1 alabilirdik'' dedi.



Kazanmayı çok arzu ettiklerini ancak galip gelemediklerini ifade eden Bulak, ''Her geçen gün taktiksel ve mental anlamda daha da gelişerek oynayacağız. Farklı Galatasaray mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'la oynamak kolay değildi. Ama bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilsek maçı 3-1 ya da 4-1 alabilirdik. Ben 2-1 önde iken oyuncularımı 3-1'e zorladım. Bunun sonucunda da beraberlik golünü yedik. Önde pres yapıp bir gol daha bulmak istiyorduk. Keşke oyuncularımı prese zorlamasaydım. Kaybettiğimiz 3 puandan dolayı üzüntülüyüz ama mücadele, agresif oyun ve yardımlaşma üst seviyedeydi. Oyuncularımı kutluyorum'' şeklinde konuştu.



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, 2-1 kazandıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçının ardından, ''Önemli olan skordu, onu da almayı başardık'' dedi.



Yalçın, maçtan sonra yaptığı açıklamada, bu müsabakanın kendileri için ''moral ve çıkış maçı'' olduğunu belirterek ''Önemli olan skordu, onu da almayı başardık. Ara ara iyi oynadık. Mücadele gücümüzü ortaya koyduk. Denizlispor'un en büyük silahı da bu mücadele gücüdür. Özellikle skoru korumak amacıyla maçın son bölümünde büyük mücadele sergiledik. Denizlispor'un önü açık. Sakatlarımız da takıma döndüğünde daha iyi bir Denizlispor olacak'' diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maça iyi başlamadıklarını, rakiplerinin de iyi olmadığını ifade ederek, ''Birinci golü taç atışından, ikinci golü ise penaltıdan yedik. İkinci yarı daha üretkendik. Her türlü hamleyi yaptık ama maçı çeviremedik'' dedi.



Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural



Kocaelispor teknik direktörü Yılmaz Vural iki takımın da kazanmak için maça çıktığını belirterek, maçın ardından oynadıkları oyundan dolayı oyuncularını kutladığını kaydetti.



Kocaelispor'un maçın ilk yarısında beş net pozisyonunun bulunduğunu anlatan Vural, ''Beş net pozisyonumuzun biri gol oldu. Rakibimizin üç pozisyonu vardı, biri gol oldu. Eskişehirspor'un oyun anlayışı yüklenmeye dayılı bir oyun değildi. Eskişehirspor orta sahayı kullanıp oynayan bir takım değil. 89'uncu dakikada değerlendiremediğimiz pozisyonun ardından 90+3'te gol yedik. Kocaelispor'un bugünkü emeğine yazık oldu. Futbol hata götürmüyor. Kazanmamız gereken maçta bırakın berabere kalmayı, kaybettik. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. 14 yıl önce Eskişehirspor'da teknik direktörlük yaptım. Bu takım o zaman Süper Lig'e çıkmasında büyük emeğim var. Bana şikeci yakıştırması yapıyorlar. Türkiye'de bir tane temiz adam kaldıysa o da benim'' dedi.





Eskişehirspor'un yardımcı antrenörü Bülent Albayrak



Eskişehirspor'un yardımcı antrenörü Bülent Albayrak da, Eskişehirspor'u çok daha güzel günlerin beklediğini söyledi.



Albayrak, maçın ardından yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçı haricindeki yaptıkları bütün maçlarda galibiyeti hak eden takım olduklarını belirterek, çok iyi oynayıp galip gelemedikleri maçların bulunduğunu kaydetti.



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ilk yarı kazanmaları gereken maçı kaybettiklerini söyledi. Kutlu, 2-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamada, ''İlk yarıda oynadığımız futbolla yakaladığımız pozisyonları değerlendirip, koparmamız gereken maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. İkinci yarı duran bir toptan yediğimiz golle yenildik. Gençlerbirliği'ni kutluyorum'' dedi.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise sahada iyi bir mücadele olduğunu ifade ederek, ''İki takım da elinden gelen çabayı gösterdi. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Ancak kazanan biz olduk. Bugüne kadar Fenerbahçe maçı hariç iyi futbolumuzu skora yansıtamıyorduk. Bu karşılaşmada ikinci yarı oynadığımız baskılı oyunumuzla maçı kazanmasını bildik'' diye konuştu.



Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas



Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise Fenerbahçe karşısında oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade ederek, ''Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.



Fenerbahçe karşısında arkaya atılan toplarla gol bulmayı amaçladıklarını anlatan Kafkas, ''Bunu da hızlı oyuncularla başardık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Üst sıralarda yer bulmak istiyoruz. Bu sene çok ucuz bir şekilde elendiğimiz Avrupa Kupaları'nda seneye ismimizi duyurmak istiyoruz'' diye konuştu.



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, 2-1 galip geldikleri Galatasaray maçında, mükemmele yakın futbol oynadıklarını söyledi.



Aybaba, sarı-kırmızılı takımın bu sezon oynadığı tüm lig maçlarını futbolcularıyla birlikte kasetlerden izleyip, eksik bölgelerini tespit ettiklerini kaydetti. Galatasaray'ın bu sezon sonuca bireysel yetenekleri fazla olan oyuncularıyla gittiğini anlatan Aybaba, rakibe oyun kuracak alan bırakmayıp, defansın arkasına atacakları toplarla sonuca gitmeyi düşündüklerini ve bunu iyi uyguladıklarını ifade etti.



Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir



Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir ise Beşiktaş karşısında yenilgiyi haketmediklerini, sahadan en azından 1 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.



Özdemir, maçı yitirdikleri için üzgün olduğunu belirterek, ''Beşiktaş maçında, geçtiğimiz 5 haftaya nazaran daha iyi oynadık. Bu bizi tatmin eden bir yön. 34 haftalık maratonda lige iyi bir başlangıç yapamadık ama takımımın futbolu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu akşam mağlubiyeti haketmedik. En azından buradan 1 puanla ayrılmalıydık. Oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş gibi güçlü bir ekibe karşı iyi mücadele ettiler'' dedi.