Söz Mehmet Topuz'un

Son yıllarda transfer döneminin yıldızı olmayı başaran Mehmet Topuz için bu sezon yeni bir sayfa açılacağınınilk sinyalleri geldi







Kayserispor cephesi büyük takımların gündeminde olan milli futbolcuları Mehmet Topuz için ilk kez yeşil ışık yaktı. Radyospor’a konuşan Takımın Genel Menajeri Süleyman Hurma, "Mehmet Topuz gitmek isterse izin veririz" dedi.



Radyospor’da "Aydın Cingöz ile Gündem" programına katılan Hurma, Mehmet Topuz’un transferine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şu ana kadar herhangi bir kulüpten resmi bir teklif almadıklarını vurgulayan Hurma: "Bize gelmiş resmi bir teklif yok. Mehmet Topuz çok değerli bir futbolcu takımda kalmasını istiyoruz" dedi.



TOPUZ KARARINI BİLDİRECEK



Hurma, Mehmet Topuz’un büyük takımların gündeminde olduğunun hatırlatılması üzerineyse: " Bu konuda ilk kez açıklama yapıyorum, Mehmet Topuz eğer gitmek isterse transferine izin vereceğiz. Amacımız Mehmet’i takımda tutmak. Bu konuda futbolcunun görüşü oldukça önemli. Mehmet Topuz ile konuştuk, Perşembe ya da Cuma günü Kayserispor’da kalıp kalmayacağını bize bildirecek. Eğer kalmak isterse kim ne teklif verirse Mehmet Topuz’u satmayacağız"

Şeklinde konuştu.



EREN GÜNGÖR’Ü SATMAYACAĞIZ



Süleyman Hurma, genç futbolcuları Eren Güngör’ü ise kesinlikle satmayacaklarını ifade ederk, "Eren ile dört yıllık sözleşmemiz var. Eren’i kesinlikle satmayacağız" dedi.



TOLUNAY KAFKAS İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ



Hurma, Trabzonspor’un gündeminde olduğu bilinen Teknik Direktör Tolunay Kafkas içinse şunları söyledi: "Hocamızla çok uyumlu bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki sezon Tolunay Kafkas Kayserisphor’u çalıştırmaya devam edecek"



