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"Söz düellosunda muhalefet liderine hapis isteniyor, iktidar liderini 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu koruyor"

Abdullatif Şener, "partili cumhurbaşkanlığı ile 'Cumhhurbaşkanı'na hakaret' suçunun eşit siyasi rekabeti engellediğini" savundu

08 Aralık 2017 01:58

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, 16 Nisan’da gerçekleşen Anayasa Referandumu ile getirilen partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesindeki “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuyla birlikte yürürlükte olmasının “eşit siyasi rekabeti” engellediğini ifade etti.

Şener, Cumhurbaşkanı’nın aynı iktidar partisinin genel başkanı olduğuna dikkat çekerek, “İktidar ve muhalefet liderleri söz düellosu yapıyor. Muhalefet liderine her sözü için ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten dava açılıyor. 4 yıl hapsi isteniyor. İktidar lideri ise her sözü nedeniyle korunuyor” ifadesini kullandı.

Abdüllatif Şener’in Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"İktidar ve muhalefet liderleri söz düellosu yapıyor. Muhalefet liderine her sözü için Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açılıyor. 4 yıl hapsi isteniyor. İktidar lideri ise her sözü nedeniyle korunuyor. Eşit siyasi rekabet yok; TCK m.299 partili CB’yi koruyor. Ülkede demokrasi yok. Vesselam..."

TCK madde 299 ne diyor?

Cumhurbaşkanına hakaret

(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

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