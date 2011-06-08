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Dünya

SOYUZ UZAY ARACI YOLA ÇIKTI BAYKONUR (A.A)

08 Haziran 2011 02:47

-SOYUZ UZAY ARACI YOLA ÇIKTI BAYKONUR (A.A) - 07.06.2011 - Rus Soyuz uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmek üzere Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldı. Rus kozmonot Sergei Volkov, Amerikalı astronot Michael Fossum ve Japon Satoşi Furukawa'yı taşıyan Soyuz, iki günlük seyahat sonunda UUİ ile kenetlenecek. Soyuz ekibi istasyonda kasım ayı ortalarına kadar kalacak. Ekip, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 30 yıllık uzay mekiği programını, Atlantis'in 8 Temmuz'da yapacağı son uçuşla sona erdirmesine de tanıklık edecek.   

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