Soyuz uzay aracı yeryüzüne döndü

Rusya'nın Soyuz uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 123 gün geçiren üç kişilik ekibiyle birlikte yeryüzüne döndü.

Uzay aracındaki iki Rus astronot Gennady Padalka ve Sergei Revin ile Amerikalı meslektaşları Joe Acaba, bu sabah sorunsuz bir şekilde Kazakistan'a indiler.

Mayıs ayında uzaya giden üç kişilik diğer ekip ise, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalarını sürdürecek.

Gelecek ay da, üç kişilik yeni bir ekip, yine Kazakistan'dan uzaya gidecek.

Soyuz uzay aracı, yerel saatle sabah 8:53'te iniş yaptı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Twitter mesajlarında "üç astronotun da iyi durumda olduğu ve yer çekimine alışmaya çalıştıkları" kaydedildi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Rus astronot Padalka, "kendisini çok iyi hissettiğini" söyledi.

ABD'nin geçen yıl mekik seferi yapan uzay araçlarını emekliye ayırmasından bu yana, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidebilmesini sağlayan tek araç, Soyuz .