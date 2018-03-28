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Yaşam

Soyunup çatıya çıkan üniversite öğrencisi, çay teklifiyle ikna edildi

İkna edilerek çatıdan indirilen genç ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü

28 Mart 2018 21:00

İzmit'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üniversite  öğrencisi S.K., soyunup çatıya çıktı. Genç, bir inşaatta çalışan işçinin çay teklifi ile ikna olarak çatıdan indi.

Turan Güneş Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi S.K., soyunup apartmanın çatısına çıktı. Binanın karşısında inşaat işleri yaparken durumu gören Mehdi Yıldız ise gencin intihar edebileceğini düşünerek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Binanın çatısının çıkmaz sokakta olması nedeniyle 112 Acil Yardım ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği genç, uzun süre çatıda çıplak oturdu. Bu sırada inşaat sahibi Yıldız da Serhat K. ile sohbet ederek ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler apartmanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Bu esnada çatıdaki çıplak haldeki Serhat K. ile konuşan Mehdi Yıldız, gence 'Gel aşağı in, çay içelim. Üşüme sen de.' demesi üzerine genç, ikna olarak çıktığı çatıdan aşağı indi.

Çatıdaki genci çay teklifi ile ikna eden Mehdi Yıldız, "İnşaatın önündeydim. Baktım arkadaş bu halde çıktı çatıya. O arada itfaiye ve polisi aradım. Daha önce görmemiştim herhalde burada oturuyor. Çatıdaki delikten çıkarak buraya geldi. Uyardım kendisini, muhabbet ettim. Kendini aşağıya atmasın diye" dedi.

Yıldız'ın çay teklifi ile evine giren genç, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eşliğinde binadan indirildi. Genç daha sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı

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