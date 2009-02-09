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Spor

Soyunma odasına indi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İstanbul BB yenilgisi sonrası futbolcularını sert bir dille uyardı

09 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İstanbul BB yenilgisi sonrası futbolcularını sert bir dille uyardı


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, kaybedilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrası soyunma odasına inerek, futbolcularını sert bir dille uyardığı öğrenildi.

Başkan Yıldırım’ın futbolcularına, "Ben bütün mesaimi Fenerbahçe için harcıyorum. Bugün seyirci beni istifaya davet etti. Bunları bana yaşatmaya hakkınız yok. Yaptıklarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum" diyerek soyunma odasını terkettiği ifade edildi. Üst üste iki senedir İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a yenilen sarı lacivertli futbolcular, yenilginin şokunu atlatamadan, Başkan Aziz Yıldırım’ın bu konuşması üzerine ikinci bir şok yaşadı.

Aziz Yıldırım’ın ayrıca, soyunma odasını terkettikten sonra hakem odasına girerek, "Yediğimiz iki gol de ofsayttı. Ben yukarıdan gördüm, siz bunları saha içinde nasıl göremediniz? Emeklere yazık ediyorsunuz" diyerek sitem ettiği kaydedildi.

Yıldırım, maç sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı da aldıkları galibiyetten dolayı kutladı.

Bu arada Fenerbahçe yönetimi, maçın ardından yaklaşık 45 dakika süren bir durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda, 3 haftadır kaybedilen puanlar, futbolcuların formsuzluğu üzerine önlemler alınmasına karar verildi. Ayrıca bugünkü maçtan sonra futbolculara kötü performansı nedeniyle para cezası verilebileceği de öğrenildi.

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