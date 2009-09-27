Soyunma çadırı!

Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası’nda organizasyonunda 7 bin kişilik spor salonunda soyunma odasının görevini çadırlar yapıyor.



Polonya’nın Wroclaw kentindeki 1911 yılında tiyatro ve opera binası olarak yapılan daha sonra spor salonuna dönüştürülen Centennial de skandal görüntüleri bitmek bilmiyor. 7 bin kişilik spor salonunda soyunma odasının görevini çadırlar yapıyor. İki takım bu çadırın içinde soyunma odasını kullanırken arada sadece bir paravan bulunuyor. Ancak her iki takım da birbirlerinin taktik konuşmalarını dinleyebiliyorlar. Çadırın içersinde bir bölümde de duş ve tuvaletler bulunuyor.