Soysal: Kırbayır'ın işkencede öldüğüne dair kuşku yok





Hülya Karabağlı

T24 / ANKARA

Berfo annenin 31 yıldır beklemekten bir an bile vazgeçmediği oğlu Cemil Kırbayır'la ilgili TBMM Kayıp Kişileri Araştırma Komisyonu'nun incelemeleri sürüyor. Almanya'da, Kırbayır'ı en son görenlerden Fevzi Çelik'le biraraya gelen komisyon hafta sonu Kars'a gidiyor. Kars'ta, Kırbayır'ın işkence gördüğü yer ile o dönemde görev yapan ve bugün hayatta olan cezaevi yöneticileri ile görüşmeler yapılması bekleniyor.





'İşkencede öldüğüne kuşku yok'

Kayıp Kişileri Araştırma Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Çetin Soysal, T24'e, Kırbayır'ın 12 Eylül işkencecileri tarafından hunharca katlediğini söyledi ve "İşkencede öldüğüne dair hiçbir kuşku yok" dedi.Almanya'da yaşayan Çelik'in Kırbayır'la aynı cezaevinde yattıklarını anlatan Soysal, "Kırbayır, sorgulandıktan sonra iki kişinin desteği ile hücresine dönmüş ve tüm bu olup bitene Çelik tanıklık etmiş".



'Gerçek Ergenekon 12 Eylül'de gizli'

"12 Eylül işkencelerinin devletin karanlık güçleri tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu karanlığı mutlaka aydınlatacağız" diyen Soysal, " Çünkü gerçek Ergenekon bu 12 Eylül sonrasında yapılan işkencelerde kendisini kendisini göstermektedir.Ölümlü işkencelerde kendini göstermektedir.Soysal, İçişleri Bakanlığı'nın o dönemle ilgli arşivlerini açmasını istedi.



Elektrikten filistin askısına

Soysal, Cemil Kırbayır'a elektrik verilerek işkence yapıldığı hatırlatmasına, " O dönemin işkenceleri bellidir. Elektirik verilir. Falakaya yatırılır. Filistin askısı. Kum torbasıyla mideye vurma. Sırtında sigara söndürme. Tazyikli soğuk su"



