Soysal: Denktaş 'insan'dı...

T24 – KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yıllarca danışmanlığını yapan ve uluslararası-toplumlararası görüşmelere kendisiyle birlikte katılan eski Dışişleri Bakanı Prof. Mümtaz Soysal, Denktaş'ın her şeyden önce “insan” olduğunu vurguladı. Soysal, “Denktaş'ın Kıbrıs davasını kolay kolay geri dönülemeyecek bir düzeye getirdiğini” söyledi.

Soysal, CNN Türk'te, uzun yıllar çok yakın çalıştığı ve ölümüne kadar ilişkisini sürdürdüğü Denktaş'a ilişkin soruları yanıtladı. Denktaş'ı en son yaklaşık bir ay önce ziyaret ettiğini belirten Soysal, “Hastane yatağında yatıyordu. Kızıyla konuştum. Gözlerini açtı, görünce çok memnun oldu. Unutulmamak tabii ki onun için bir teselli, dışlanmaktan daha iyi...” dedi.



Soysal, KKTC basınında çıkan “Atamızı kaybettik” başlıklarının anımsatılması üzerine, “Öyle. Gerçi 'kaybettik' sözünün anlamını iyi tayin etmek lazım. Mustafa Kemal'i de kaybetmedik. Çünkü bu tür insanlar hep varlar, kaybolmuyorlar. Dışlansalar da, yok sayılsalar da kaybolmuyorlar” diye konuştu.



Denktaş'ın Kıbrıs sorununa doğru bir teşhis koyduğunu belirten Soysal, şöyle devam etti:



Kıbrıs'ta ancak iki devlet yaşar yönünde bir çözüm gerçekçi olabilir. Onun dışında başka çözümler peşinde koymak nafiledir. Denktaş yaşasaydı, kendi tuttuğu çizgiden ayrılmayacaktı. Çünkü o biliyordu ki, dilleri, kültürleri, dinleri ayrı olsa da iki devletin yan yana yaşaması mümkündür. Denktaş, 'bir tek Türk, bir tek Rum ölmesin' diyen bir insandı. Her şeyden önce bir 'insan'dı. İster Türk olsun, ister Rum olsun, kimsenin ezilmemesi, baskı görmemesi gerekir diye düşünüyordu. İki devleti beraber yaşatmak, karşılıklı saldırmazlık anlaşmaları yaparak iki devleti bir araya getirmek mümkündür, o bunu biliyordu.



Prof. Soysal, “Denktaş nasıl bir insandı” sorusu üzerine de şunları söyledi: “İnsan nasıl olması gerekiyorsa öyleydi. Bir kere yufka yürekliydi. Başkalara acınan üslup onda tam anlamıyla vardı. Bencil değildi. Ama aynı zamanda müthiş zeki bir insandı. Bununla bağlantılı olarak mizah duygusu olan bir insandı. Hatta her olayda gülünecek bir şey bulunduğuna inanırdı. Dolayısıyla anlaşması kolay biriydi, ama eğer siz de insansanız. Hümanist bir lider, genellikle gösterilmek istenenin aksine çok yumuşak kalpli bir insandı. Her olayda gülünecek bir taraf olduğunu düşünürdü. Kendi maneviyatını ve moralini de sonuna kadar sağlam tuttu.”

Soysal, Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarında Denktaş'ın rolü için “Bu davayı, bundan sonra kolay kolay değiştirilemeyecek olan bir düzeye getirdi” ifadesini kullandı.