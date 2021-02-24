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Soylu'ya hakaret iddiasıyla yargılanan kişi hakkında ev hapsi ve 'öfke kontrolü seminerlerine katılma' kararı verildi

24 Şubat 2021 16:29

Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Sedat E. için 'öfke kontrolü seminerlerine katılma' ve 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Sedat E. ifadesinde "Ben devlet büyüklerimden ve özellikle Süleyman Soylu'dan özür diliyorum" dedi.

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