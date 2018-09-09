Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soylu, özetle şu açıklamayı yaptı:

"Şu rakamı Türkiye'ye vermek isterim. 255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü. 2015 yılında Türkiye'den, batı sınırlarımızdan Yunanistan'a geçen, kaçan düzensiz göçmen sayısı ortalama günde 6 bin 800'dü. Bugün ise 79 civarında. Aslen dünyaya ait görevlerimizi de komşularımıza ait görevlerimizi de ve aynı milletten olan insanlara ait görevlerimizi de aynı ölçüde yerine getiriyoruz."