Soylu: Saat 09.15 itibarıyla Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.

27 Şubat'ta İdlib'deki Türk askerlerine yapılan saldırı sonucu 34 şehit haberi gelmiş, ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıyla sığınmacılar sınır kapılarına akın etmişti. Yunanistan, sınırına akın eden mültecilere ilişkin olarak, "Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız" mesajını vermiş ardından Türkiye'nin sınır kararının görüşülmesi için AB Dış Politika Konseyi’ni acil toplantıya çağırmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sınır kapılarını kapatmayacaklarını belirtmişti. Yunanistan sınırında sığınmacılara gaz ve ses bombalı müdahalede bulunurken çok sayıda kişi de Yunanistan'a botlarla kaçak giriş yapmaya çalışıyor.