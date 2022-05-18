Soylu'nun ziyaretleri sırasında mitingler organize ediyordu; AKP'li ilçe başkanı Nimet Aksoy CHP'ye katıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde AKP'nin uzun yıllardan beri ilçe başkanlığı görevini yürüten ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçeye ziyaretleri sırasında miting organize eden Nimet Aksoy, ilçe teşkilatı ile birlikte partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Sözcü'den Serdar Cebe'nin haberine göre, Aksoy partisinin eski ilçe teşkilatıyla CHP'ye katılma kararı alınca ilçede toplu katılım ve rozet takma töreni düzenlendi.

CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan da, ilçede göreve geldiği günden beri partisine binlerce kişinin katılım sağladığını ve son olarak da AKP eski İlçe Başkanı Nimet Aksoy'un eski ilçe yönetimiyle birlikte partilerine katıldığını belirterek, “Nimet Aksoy ve diğer arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Bundan sonra hep beraber Silvan'da CHP’nin başarısı için çalışacağız. CHP’nin Silvan'da seçimleri kazanarak birinci parti olması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Aksoy’a CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan tarafından rozetleri takıldı