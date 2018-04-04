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Politika

Soylu: Emniyet müdürümüzle komiser arasında yönetici bulmakta zorluk çekiyoruz

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede FETÖ/PDY'ye bulaşmamış yetkin polisleri bu alana kaydırdıklarını belirterek, "Özellikle FETÖ sürecinde FETÖ'ye bulaşmamış polislerimizin yetkin olanlarını bu alana kay

04 Nisan 2018 19:38

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede FETÖ/PDY\'ye bulaşmamış yetkin polisleri bu alana kaydırdıklarını belirterek, \"Özellikle FETÖ sürecinde FETÖ\'ye bulaşmamış polislerimizin yetkin olanlarını bu alana kaydırmak durumunda kaldık. Gerek terörle gerek kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye gerekse de şunu söylemek yanlış olmaz: Şu anda emniyet müdürümüzle komiser arasındaki yönetici bulmakta inanın zorluk çektiğimiz bir süreci yaşıyoruz\" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu\'nda uyuşturucu konusunda bir sunum yaptı. Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan dünya uyuşturucu raporlarına göre dünya genelinde 15-64 yaş arası her 20 kişiden birinin  en az bir kere uyuşturucu madde kullandığının tahmin edildiğini bildirdi. Türkiye\'nin konumu gereği uyuşturucu transferinde önemli bir kavşakta bulunduğunu kaydeden Süleyman Soylu şunları söyledi:
\"Yani hem geçiş ülkesi hem de konak ülke durumundayız. Ayrıca ülkemizdeki yüzde 16.5\'lik genç ve dinamik nüfus hedef ülke olarak cazibemizi artırmaktadır. Doğu Akdeniz’de aldığımız tedbirler kapsamında uyuşturucu kaçakçılığına müdahale edebilmek için hali hazırda 1100, personel, 21 gemi, bot, 3 helikopter uçak, 2 mobil radar kullanılmaktadır. BM ve Avrupa uyuşturucu raporlarında ülkemizin küresel eroin yakalamalarının yüzde 16\'sını  Avrupa geneli eroin yakalamalarının ise yüzde 2 katını tek başına gerçekleştirdiğine yer verilmiştir. 2015 yılında yakalanan yaklaşık  5,7 milyon ecstasy ile ülkemiz dünyada birinci olmuştur. Uyuşturucu ile mücadelede tabii ki yetişmiş ve nitelikli personel bu mücadelenin en can alıcı noktalarından birisidir. Hepiniz biliyorsunuz bir FETÖ süreci yaşadık. Özellikle FETÖ sürecinde FETÖ\'ye bulaşmamış polislerimizin yetkin olanlarını bu alana kaydırmak durumunda kaldık. Gerek terörle gerek kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye gerekse de şunu söylemek yanlış olmaz: Şu anda emniyet müdürümüzle komiser arasındaki yönetici bulmakta inanın zorluk çektiğimiz bir süreci yaşıyoruz.  Bu kapsamda Eylül 2016\'dan bugüne emniyet narkotik şube birimlerinde görev yapan personel sayısı 2 bin 519\'dan 4 bin 231\'e  çıkarılmıştır. Jandarmada bu rakam 192\'den 429\'a artırılmıştır. Yeni alınan personelimizi yoğun bir eğitim programına tabi tuttuk.\"

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