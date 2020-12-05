Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "telefonlarım dinleniyor" sözlerine yanıt: Gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira, hayal ürünü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'e yaptığı, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri sözlerine yanıt verirken, "Tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı iftira. Devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada, "kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini" söyleyerek "Ailemin ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığınız zaman sorunlar çözülür. Tam tersine Türkiye kaos süreci içine girebilir" dedi.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu T24’te: İktidar HDP'yi parçalama arayışında; ‘İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi

Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine Twitter'dan yazılı açıklama yapan Bakan Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız" dedi.