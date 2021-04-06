Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili açıklamalarını bugün de sürdürdü. Soylu, "Türkiye'nin bu bildirilere, girişimlere karşı ciddi bir teyakkuzu var. Hiçbir noktasında boş bırakamayız. Dünyada ilk kez sanayi dönüşümlerini dünya ile eş zamanlı olarak yakalamışken birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz" dedi.





Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ortaklığında üretilen Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Volkan Barış Göçmez ve projede yer alanlar katıldı.





Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar Bursa'da 'otomobil üreteceğinize, şeftali üretin' denilen bu ülke bugün kendi uçağını, arabasını üretmenin peşinde, helikopterini ve insansız hava aracını zaten üretip satmaktadır. Her projeye çamur atan, alay edip itibarsızlaştırmaya çalışan kafalar maalesef var. Hâlâ bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören, bir iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini zanneden, her anlamda emekli olmuş zihniyetler var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzaktır. Kafaları hesap makinelerinin ötesine geçmemiş zihniyetlerdir. Türkiye'nin bu bildirilere, girişimlere karşı ciddi bir teyakkuzu var. Hiçbir noktasında boş bırakamayız. Tarihi fırsatı yakalamışken, dünyada ilk kez sanayi dönüşümlerini dünya ile eş zamanlı olarak yakalamışken birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz. Bu tarihi fırsatı, bu millet adına gelecek nesillerimiz adına tepemeyiz" (DHA)











