Soylu’dan 306 gün sonra “yanıtsız” Ankapark yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Ankapark’taki kamu zararına yönelik bir işlem yapılıp yapılmadığı sorusuna 306 gün sonra tek cümle ile yanıt verdi. Soylu, “soruşturmaların kanun ve genelgeler çerçevesinde yürütüldüğünü” belirtti. Torun ise, “CHP’li belediyenin ‘Atatürk’ yazılı 7 bin liralık tabelasına soruşturma başlatan İçişleri Bakanlığı, 750 milyon dolarlık kamu zararına sessiz kalıyor” tepkisini gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu ve 7 belediye meclis üyesi hakkında, “Millet Bahçesi”nin adının, “100. Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirildiği gerekçesiyle soruşturma izni vermişti. Soruşturma evrakında, Fındıklı Belediyesi’nin parkın girişine “Atatürk” yazılı tabela yaptırarak kamuyu 7 bin 864 lira zarara uğrattığı iddia edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu gelişme üzerine Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. Torun önergesinde, Soylu’ya, “Atatürk yazılı 7 bin liralık tabelayı kamu zararı sayan bakanlığınız, 750 milyon dolara yapılan Ankapark’ın neden olduğu kamu zararı için bir işlem yapmış mıdır? Bakanlığınız Serik Belediyesi’ndeki 500 bin liralık rüşvet iddiasıyla ilgili işlem başlatmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Ankapark sorusu ve rüşvet iddiaları yanıtsız kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçtüzüğü’ne 15 gün içerisinde yanıtlaması gereken soru önergesine 306 gün sonra yanıt verdi. Soylu, CHP’li Torun’un 9 Aralık 2020’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesine verdiği yanıtta Ankapark ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı. Soylu, tek cümlelik yanıtında “soruşturmaların kanun ve genelgeler çerçevesinde yürütüldüğünü” belirtti.

Torun: Bakanlık kılını kıpırdatmamış

Soylu’nun yanıtına tepki gösteren Torun, şunları söyledi:

“TBMM Başkanı’na sesleniyorum: Atanmış bakanlar TBMM’yi tanımıyor. 15 günde cevaplaması gereken soru önergesine 306 gün sonra sözde yanıt veriliyor. Meclis’in itibarını nasıl koruyacaksınız? İçişleri Bakanı’na da soruyorum: 306 gün düşünüp bu yanıtı mı buldunuz? Bu yanıttan anlıyoruz ki; CHP’li belediyenin 7 bin liralık Atatürk yazılı tabelasına soruşturma izni veren Bakanlık, Ankapark’ın neden olduğu kamu zararı ve Serik’teki rüşvet skandalıyla ilgili kılını kıpırdatmamış, hiçbir işlem başlatmamış, sessiz kalmıştır. Bakanlık açıkça partizanlık yapmaktadır. Onlar ne yaparsa yapsın; biz halkın parasını heba edenlere, rüşvetle belediye yönetenlere, vatandaşın vergilerini küçük bir azınlığa aktaranlara sessiz kalmayacağız. İktidara geldiğimizde tüm bu hukuksuzlukların hesabını milletimizle birlikte soracağız.”