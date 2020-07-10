Soylu, "Bizzat ilgileneceğim" dedi; şehit ailesinin evi yeniden yapılacak

Geçen yıl şehit olan jandarma er Salih Altuntaş'ın Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki harabe halindeki baba evinin gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. Şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayan Soylu, “Bu konu ile bizzat ilgileniyorum, evinizi sıfırdan yaptıracağız tamirat değil yeni baştan yapılacak, hiç merak etmeyin” dedi.

Ordu Valiliği'nce yapılan açıklamada da, “Aybastı İlçemizdeki şehidimiz Salih Altuntaş evladımızın babası, Kenan Amca ile köydeki evi için konuşuldu. Bakanlığımız ile de görüşülüp yeni ev yapımı planlandı. İnşallah 3 ay içerisinde bitirilecek. Şehitlerimize rahmet ve dua ile” denildi.

Şehit babası Kenan Altuntaş da, “Sabah İçişleri Bakanımız aradı. ‘Evin 3 ay içinde yapılacak, valiliğe talimat verdim, nasıl istiyorsan öyle yapılacak' dedi. Allah razı olsun'' dedi. Acılı baba sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yıldır yalnızdım. SÖZCÜ Gazetesi'nde haber çıktı, derdimi dile getirdiler. Devletin bizi yalnız bırakmadığını da bugün anladım. Benim hakkımda CHP'li dediler. Ateist diye dedikodu yapıldı. Kardeşim ve ben elhamdülillah Müslümanım, velev ki dinsiz de olabilirim. Bu süreç içinde benimle Ordu Milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel sürekli ilgilendi, yalnız bırakmadı. Benim çocuğum şehit olduğunda, Vali-Büyükşehir Belediye Başkanı geldiler. ‘Bizden ne istiyorsun' dediler. Ben de ‘Yolumuz kötü, köyün yolunu yaptırın' dedim. Kendime ev istemedim ama Vali ve Başkan ‘Evini de yapalım' dediler. Ben ‘Ev istiyorum' diyebilirdim, yolu söyledim. ‘Evini de yaptıralım' dediler. Belediyeye gidiyorum, her gittiğimde farklı bir isme gönderdiler. Söz verdiler ama yardımcı olunmadı.''