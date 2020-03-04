Soylu açıkladı: 24 saatte 5 bin 375 sığınmacı daha sınırı aşmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her gün sabah saatlerinde sınırı aşan sığınmacı sayısını ilan etmeye devam ediyor. Soylu saat 09:00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısının 135 bin 844 olduğunu duyurdu. Soylu'nun dün verdiği rakama göre, yaklaşık 24 saatte sınırı aşan sığınmacı sayısı 5 bin 375.

27 Şubat'ta İdlib'deki Türk askerlerine yapılan saldırı sonucu 34 şehit haberi gelmiş, ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıyla sığınmacılar sınır kapılarına akın etmişti. Yunanistan, sınırına akın eden mültecilere ilişkin olarak, "Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız" mesajını vermiş ardından Türkiye'nin sınır kararının görüşülmesi için AB Dış Politika Konseyi’ni acil toplantıya çağırmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sınır kapılarını kapatmayacaklarını belirtmişti. Yunanistan sınırında sığınmacılara gaz ve ses bombalı müdahalede bulunurken çok sayıda kişi de Yunanistan'a botlarla kaçak giriş yapmaya çalışıyor.