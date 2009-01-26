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Söylet: Türban serbest olmalı

İstanbul Üniversitesi’nin yeni rektörü Söylet, 'Türban serbest olmalı ama, yargı kararlarına da uymak zorundayım' dedi.

26 Ocak 2009 02:00

İstanbul Üniversitesi’nin yeni Rektörü Yunus Söylet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinde dün yer alan röportajlarında, türbanın serbest olması gerektiğini, ama, yargı kararlarına da uymak zorunda olduğunu söyledi.

Söylet, önemli kurumların başındaki insanların kendi ideolojileri doğrultusunda davranamayacaklarını belirtti. Eşinin başörtülü olduğunu ama, çarşaflı denilmesine üzüldüğünü anlatan Söylet, şunları söyledi:
“Bazı değerler konusunda muhafazakarım. Bazı konularda da muhafazakâr olmadığını söyleyen insanlardan çok daha açığım. Üniversiteye giden oğlum küpe taksa, ‘Oğlum iyi ki yapmışsın, 30 yaşında yapamazsın’ derim. Kızıma bir kez bile ‘niye şunu giydin?’ demedim. Çılgın tiptir. Ne karımın örtüsüne karışırım ne kızımın eteğine.”

Prof. Dr. Yunus Söylet, Başbakan’ın aile doktoru olmadığını, nadiren görüştüklerini söyledi.

Açıköğretim’de türbana izin

Zonguldak’ın il merkezi ile Çaycuma ilçesinde önceki gün ve dün yapılan açıköğretim lisesi sınavlarında türbanlı öğrencilerin okullara girişine izin verildi.
Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, okul girişlerinde hiçbir uyarıyla karşılaşmayan türbanlı öğrencilerle ilgili tutanak tuttuklarını söyledi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde de bir okulda türbanlı öğrenciler hiçbir zorlukla karşılaşmadan sınava girdi.

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