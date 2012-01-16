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Politika

Söylediklerim ortaya çıkmazsa istifa etmeye hazırım  TBMM (A.A)

16 Ocak 2012 17:37

-Söylediklerim ortaya çıkmazsa istifa etmeye hazırım  TBMM (A.A) - 16.01.2012 - BDP Muş Milletvekili, TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık, Adana Havalimanı'nda kendisine mermi verildiği iddialarıyla ilgili ''Eğer kamera kayıtları bir bütün olarak incelenirse ve benim söylediklerim ortaya çıkmazsa kamuoyundan özür dileyerek milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım'' dedi. Sakık, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ''Ankara Esenboğa Havalimanı'nda boş teslim ettiği silahının, Adana Havalimanı'nda mermi ile birlikte verildiği'' iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığının bir açıklama yaptığını anımsattı. Bazı medya kuruluşlarının, oraya daha müfettişler gitmeden İçişleri Bakanlığının sunduğu resimlerden yola çıkarak kendisini ''yalancılıkla suçladığını'' ifade eden Sakık, ''Eğer kamera kayıtları bir bütün olarak incelenirse ve benim söylediklerim ortaya çıkmazsa kamuoyundan özür dileyerek milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım'' diye konuştu. Bakanlığın yayınladığı görüntüleri basın mensuplarına gösteren Sakık, ''VIP salonunda otururken poşeti getirdiler, silahı çıkardılar ve mermiyi de bana ikram ettiler ama o görüntüler yok'' dedi. Sakık, ''İçişleri Bakanı'nın sözleri, medyanın yaptığı haberler, bana gelen kurşundan, tehdit mektubundan daha ağırdır'' ifadesini kullandı. Yanında oturan polis şefinin de ''evet masasına bir mermi koyuldu ve ben de bunu gördüm'' demesini beklediğini dile getiren Sırrı Sakık, ''İçişleri Bakanı'na bunu da izah ettim ama devlet bir bütün olarak bir operasyon içerisindeyse polis şefinin de yapabileceği başka bir şey yoktur'' diye konuştu. Kendisine verilen merminin geçmişte ''kirli işlerde kullanılan bir mermi türü'' olduğunu iddia eden Sakık, TBMM Genel Kuruluna getirdiği merminin tutanakla Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etmek istediğini ancak kimsenin gelmediğini ileri sürdü. Geçmişte infaz kararlarından önce bu mermilerin adrese postalandığını, gelinen bu noktada ise ''masanın üzerine koyulduğunu'' öne süren Sakık, ''Farkı bir durum olsa bir ay niye bekleyeyim? Kamuoyuna yansımasın diye sadece İçişleri Bakanıyla bunu paylaştım. Yine bunu Parlamentoya getirmeyecektim ama İçişleri Bakanı'nın bu dili, üslubunu görünce artık mermilerin, tehditlerin nereden geldiğinin adresi açık ve nettir'' dedi. ''Olayı yapanlarla soruşturanlar birse failler bulunmaz. Bu yapılan örgütlüdür ve sorumlusu İçişleri Bakanı'dır'' iddiasında bulunan Sakık, ''Danıştay saldırısında olduğu gibi kamera kayıtlarının bir kısmını silerlerse söylenecek bir söz de yoktur'' diye konuştu.

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