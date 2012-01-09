'Soykırımı inkar'da kritik tarih 23 Ocak

T24

Sosyalistler bölündü



Fransa Parlamentosu’nda onaylanan ve soykırım iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifi, Ankara'nın tepkisine rağmen bu kez senato gündemine geliyor. 1915 olaylarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifinin senatörler tarafından görüşüleceği tarih 23 Ocak olarak belirlendi.Senato başkanlık divanı mecliste kabul edilen yasa teklifini ilk kez görüşecek ve gündeme alınıp alınmama konusunda nihai kararı verecek. Senato başkanlık divanı, yasa teklifinin gündeme alınmasına karar vermesi halinde şekil olarak bir raportör tayin edecek ve yasa teklifi kanunlar komisyonuna gönderilecek. Kanunlar komisyonundan sonra, yasa teklifinin 22 ve 26 Ocak arasındaki bir gün senato genel kurulunda oylanması gündeme gelebilecek.Senatoda çoğunluğu elinde bulunduran Sosyalist senatörlerin, iktidardaki Halk Hareketi Birliği'ne üye bir milletvekili tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilen yasa teklifini destekleme konusunda ikiye bölündüğü bildirildi. Sosyalist senatörlerin bir kısmı, iktidar partisinin üyesinin hazırladığı ve meclisten geçirdiği yasa teklifi yerine, daha önce senatoya getirilen içerik olarak aynı, farklı biçimde kaleme alınan kendi yasa tekliflerini oya sunmak istiyor.Bu yönde düşünen Sosyalist senatörler, iktidar partisinin, yasa teklifine oy vermeleri halinde, seçimlerde, Ermeni diasporasının oylarının iktidar partisine gitmesinden endişe ediyor ve kendi yasa tekliflerinin senatoda kabul edilip daha sonra yasalaşması için meclise gönderilmesini istiyor.Yine Sosyalist senatörler içinde başka bir grup, yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, gündemden çıkartılmasını istiyor.Ülkede, 577 üyeli Meclis'te yaklaşık 50 milletvekilinin katılımıyla düzenlenen bir oturumun ardından kabul edilen yasa teklifi "Ermeni soykırımı" da dahil olmak üzere Fransa tarafından resmen tanınan her türlü soykırımın inkarının 1 yıl hapis ve 45 bin Euro ile cezalandırılmasını öngörüyor.Fransa sadece Yahudi ve Ermeni soykırımlarını resmen tanıyor. Fransız parlamentosu Yahudi soykırımını inkarın suç sayılmasıyla ilgili yasal düzenlemeyi 1993 yılında gerçekleştirmişti.