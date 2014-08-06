"Soykırıma katılanlar vatandaşlıktan çıkarılsın"

Memur-Sen Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdiği eylemde savaş ve soykırım suçu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Memur-Sen üyeleri adına basın açıklamasını yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, “Dünyanın gözü önünde soykırım yapanlar, vatandaşlıktan çıkarılsın, yargılansın, kollarına kelepçe vurulsun” dedi.

Memur-Sen, terör devleti İsrail’in Gazze'ye 7 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırıları Ankara Adliyesi önünde yaptığı eylemle kınadı. Eylemde sık sık “Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD”, “Katil ABD, Ortadoğu'dan defol”, “Hamas’a selam, direnişe devam”, “Gazze Üzülme Ümmet seninle”, “Katil İsrail hesap verecek” sloganları atıldı.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasının ardından Gazze'de soykırım yapan İsrail ve işbirlikçileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan katliama katılan çifte vatandaşlardan İsrail’de askerlik yapanların vatandaşlıktan çıkarılması, bu kişilerin “soykırım suçlusu” olarak yargı önüne hesap vermesi talep edildi.

Katil Ortodoğu’dan gidene kadar direneceğiz

Ankara Adliyesi önünde basın açıklamasını yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki gösterdi. “Kahrolsun İsrail, kahrolsun işbirlikçileri, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın Filistin direnişi, yaşasın üçüncü intifada” diyen Özer, “Kudüs özgür oluncaya, Gazze İsrail ordusundan temizlenene kadar susmayacağız. Vahşetiyle, zulmüyle birlikte İsrail, Ortadoğu'dan sökülüp atılana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adalet ve özgürlük mücadelesi veren izzet sahibi Gazzeli kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Biz mazlumdan yana tarafız”

Soykırıma, vahşete ve Siyonist barbarlığa karşı Gazzelililerin yanında olduklarını belirten Özer, “Biz tarafız! Katillerin, ikiyüzlülerin, alçakların, hainlerin, işbirlikçilerin karşısındayız, intifadanın yanındayız. Soykırıma, vahşete ve Siyonist barbarlığa karşı Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız, tarafındayız. Çünkü insanız. İnsan haklarının, insan onurunun yanındayız. Siyonistleri kınadığımız kadar, İsrail’i katliamlara teşvik eden işbirlikçi yönetimleri ve emperyalizmi de kınıyoruz” dedi.

Katil devletin suç ortakları

Adalet, merhamet ve feraset davasında haktan yana taraf olmayanların bertaraf ocağını ifade eden Özer, “Zalimlerin diz çökmesinin yolu mazlumların direnişinden geçer. Kendisine hiçbir yaptırım uygulanmayan İsrail, dünyanın sessizliğinden Amerika Birleşik Devleti'nin desteğinden, Birleşmiş Milletler'in ürkekliğinden, Avrupa Birliği'nin Müslümanlara yönelik zulme gözlerini kapamasından cesaret alarak, Filistin’i tamamen işgal etme ve Müslümanlardan temizleme çabası içerisindedir. Bu çaba ile İsrail, çocukları, sağlık personellerini, gazetecileri, kadınları, yaşlıları katlediyor, insanların evini başına yıkıyor, soykırım suçu işlemektedir. Terör devlet İsrail ne kadar insan hakları ihlali varsa Gazze'de işliyor, yaptığı her savunma da suçunu itiraf ediyor” diye konuştu.

“Katil devlet hesap verecek”

İsrail’in katil devlet olduğunu itiraf ettiğini vurgulayan Özer, “Gazzeli kardeşlerimizi öldürmek, soykırıma iştirak etmek için insanlıktan çıkanlar, vatandaşlıktan çıkartılmalıdır. Ya da sanık kürsüsüne çıkartılmalıdırlar. Türkiye'ye geldiklerinde soykırım ve insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanıp, kollarına kelepçe vurulmalıdır. Soykırımdan kurtulmaları için vatanımızı paylaştığımız insanların, insanlık dışı eylemleri cezasız ve cevapsız kalmamalıdır. Dilsiz şeytanlıktan öte elleriyle İsrail'in şeytanlığına ortaklık etmek için İsrail ordusuna katılan çift pasaportlu bu kişilere hak ettikleri cezanın verilmesi için talepte bulunuyoruz. Yaptığımız bu başvuru bir ‘suç duyurusu’ değildir. Çünkü suç ortadadır, biz başvuru ile suçu değil suçluların varlığını, kim olduklarını ortaya koymaktayız” ifadelerini kullandı.