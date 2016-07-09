'Soykırım' krizinin ardından Merkel'le ilk temas

NATO uçakları, Varşova’da süren NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında İttifak Satıh Gözetleme Gösterisi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir süre sohbet etti.

‘Ermeni Soykırımı’ tasarısının Haziran ayında Almanya Federal Meclisi tarafından onaylanması sonrası, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler gergin bir sürece girmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler sonrası yaptığı açıklamalarda, özellikle Almanya Şansölyesi Merkel olmak üzere Almanya Meclisi’ne sert sözlerle yüklenmişti.



Almanya-Türkiye arasındaki bu krizin ardından iki ülkenin lideri ilk kez bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Federal Meclis'te kabul edilen 'soykırım' tasarısından sonra Merkel'e yönelik olarak, "Ey Almanya sen ne yapmak istiyorsun, senin derdin ne? Önce onu söyle. Kendisiyle konuştuğumuzda da bana ne diyor biliyor musunuz, şu olaydan 3-4 gün önce, diyor ki, 'Elimden geleni yapacağım.' Senin elinden gelen parlamentoda oylamaya katılmamak mı? Burada eğer dürüst bir davranışın olsa katılırdın, o hani bir hanımefendi 'ret' dedi ya, ikinci 'ret' de senin oyun olurdu, ben de seni alkışlardım. Türk parlamentosunda, parlamentoyu ilgilendiren bir oylama olduğunda 'Siz grubunuza sahip çıkarsınız' diyen dedim siz değil misiniz? Peki siz grubunuza niye sahip çıkmadınız? Bunu kendisine söyledim. Dürüst değiller, samimi değiller. Bunların aldığı bu kararın kıymeti harbiyesi yok, buradan girer buradan çıkar, bizim için hiç önemi yok" ifadelerini kullanmıştı.