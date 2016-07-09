T24 LogoT24 Logo
Politika

'Soykırım' krizinin ardından Merkel'le ilk temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'soykırım' tasarısından sonra Merkel'i dürüst davranmamakla suçlamıştı

09 Temmuz 2016 01:52

NATO uçakları, Varşova’da süren NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında İttifak Satıh Gözetleme Gösterisi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir süre sohbet etti.

‘Ermeni Soykırımı’ tasarısının Haziran ayında Almanya Federal Meclisi tarafından onaylanması sonrası, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler gergin bir sürece girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler sonrası yaptığı açıklamalarda, özellikle Almanya Şansölyesi Merkel olmak üzere Almanya Meclisi’ne sert sözlerle yüklenmişti.

Almanya-Türkiye arasındaki bu krizin ardından iki ülkenin lideri ilk kez bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

 

Erdoğan ne demişti?

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Federal Meclis'te kabul edilen 'soykırım' tasarısından sonra Merkel'e yönelik olarak, "Ey Almanya sen ne yapmak istiyorsun, senin derdin ne? Önce onu söyle. Kendisiyle konuştuğumuzda da bana ne diyor biliyor musunuz, şu olaydan 3-4 gün önce, diyor ki, 'Elimden geleni yapacağım.' Senin elinden gelen parlamentoda oylamaya katılmamak mı? Burada eğer dürüst bir davranışın olsa katılırdın, o hani bir hanımefendi 'ret' dedi ya, ikinci 'ret' de senin oyun olurdu, ben de seni alkışlardım. Türk parlamentosunda, parlamentoyu ilgilendiren bir oylama olduğunda 'Siz grubunuza sahip çıkarsınız' diyen dedim siz değil misiniz? Peki siz grubunuza niye sahip çıkmadınız? Bunu kendisine söyledim. Dürüst değiller, samimi değiller. Bunların aldığı bu kararın kıymeti harbiyesi yok, buradan girer buradan çıkar, bizim için hiç önemi yok" ifadelerini kullanmıştı.

 

ETİKETLER

erdoğanmerkelnatozirvesoykırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24