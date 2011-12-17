T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Soykırım arayanlar dönüp kendi kanlı tarihine baksınlar'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık'ta Fransa'nın senetoya getireceği Ermeni soykırımı yasa tasarısı için "Ülkemiz'de soykırım a

17 Aralık 2011 02:00


T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık'ta Fransa'nın senetoya getireceği Ermeni soykırımı yasa tasarısı için "Ülkemiz'de soykırım arayanlar dönüp kendi kanlı tarihine baksınlar"dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ile görüşmesi sona erdi.

Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen Erdoğan ile Abdulcelil, ortak bir basın toplantısı yaptı.

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde saat 12.15'de bir araya gelen Erdoğan ile Abdulcelil'in görüşmesi saat 13.15'te sona erdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Abdulcelil ortak basın toplantısı için düzenledi.

"Türkiye ile Libya'nın ortak tarihi asla çıkar ilişkisi üstüne değildir" diyen Erdoğan, "yeniden yapılanma için iç güvenliğin tesisinde Türkiye olarak bir dizi adım atıyoruz. Emniyetten bir heyet Libya'ya gidecek" dedi.

Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki basın toplantısı sonrası sağlık durumu sorulan Erdoğan, "Şu an sağlıklı olduğum için karşınızdayım. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Hergeçen gün daha iyiye gidiyor" dedi. Erdoğan, ameliyatın ardından geçen süreçte 4 kilo verdiğini belirtti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24