

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık'ta Fransa'nın senetoya getireceği Ermeni soykırımı yasa tasarısı için "Ülkemiz'de soykırım arayanlar dönüp kendi kanlı tarihine baksınlar"dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ile görüşmesi sona erdi.



Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen Erdoğan ile Abdulcelil, ortak bir basın toplantısı yaptı.



Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde saat 12.15'de bir araya gelen Erdoğan ile Abdulcelil'in görüşmesi saat 13.15'te sona erdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Abdulcelil ortak basın toplantısı için düzenledi.



"Türkiye ile Libya'nın ortak tarihi asla çıkar ilişkisi üstüne değildir" diyen Erdoğan, "yeniden yapılanma için iç güvenliğin tesisinde Türkiye olarak bir dizi adım atıyoruz. Emniyetten bir heyet Libya'ya gidecek" dedi.



Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki basın toplantısı sonrası sağlık durumu sorulan Erdoğan, "Şu an sağlıklı olduğum için karşınızdayım. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Hergeçen gün daha iyiye gidiyor" dedi. Erdoğan, ameliyatın ardından geçen süreçte 4 kilo verdiğini belirtti.







