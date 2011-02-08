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Dünya

SOYGUNU EL ÇANTASIYLA ÖNLEDİ LONDRA (A.A)

08 Şubat 2011 21:52

-SOYGUNU EL ÇANTASIYLA ÖNLEDİ LONDRA (A.A) - 08.02.2011 - İngiltere'nin Northampton kentinde, yaşlı bir kadının gün ortasında bir kuyumcuyu soymaya çalışan çeteyi el çantasıyla "etkisiz" hale getirdiği bildirildi. İngiliz medyası tarafından "El çantalı kahraman" olarak adlandırılan kadının bu "operasyonu" ve soyguncuların kuyumcuya saldırı anı, yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedilerek televizyon kanalları ve internetten yayınlandı. Saldırı sırasında kadının aniden ortaya çıkarak soygunculara saldırmak için koşarak yolun karşısına geçtiği ve büyükçe el çantasıyla soygunculara, bir saniye bile tereddüt etmeden, şiddetle vurmaya başladığı belirtildi. Bir an paniğe kapılan soyguncuların motosikletinin devrildiği ve soygunculardan birinin de yere düştüğü, bunun üzerine olayı izleyen kalabalığın bu kişiyi yakalamak için müdahale edecek cesareti bulduğu kaydedildi. Polis, diğer üç soyguncunun da ele geçirildiğini ve hiçbir mücevherin çalınmadığını açıkladı.

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