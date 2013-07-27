Soyguncuların karşısına Başbakanlık korumaları çıkarsa

İstanbul’da kuyumcuyu soyan 4 kişi, otomobille kaçmaya çalışırken olay yerinden geçen Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğü polisleri ile karşılaşınca silahı ve altınları bırakıp kaçtı.

Kağıthane Emniyetevler Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, İnci Kuyumculuk'a yüzleri kar maskeli ikisi tabancalı 3 soyguncu girdi.

Soyguncular, İbrahim İnci’yi etkisiz hale getirdi. Kuyumcuyu yere yatırarak başına tabanca dayayan saldırganlar, tezgah ve vitrindeki altınları aldı.

Korumalarla karşılaştılar

Dükkandan gelen sesleri duyan çevre esnafı da polise ihbarda bulunarak dükkanın önüne yaklaştı. Dışarıya çıkan soyguncular, direksiyonda bir soyguncunun beklediği otomobile bindi. Bu sırada rastlantı sonucu olay yerinden geçen Başbakanlık Koruma Müdürlüğü’ne bağlı sivil araçtaki 4 polis memuru, olaya müdahale etti.

Soyguncular otomobille kaçmaya çalışırken, koruma polislerinin arabaya çarpması, önde de bir kamyonun trafiği yavaşlaması üzerine, otomobilden inerek koştu.

Koruma polisleri havaya iki el uyarı ateşi açtı. Bu sırada, altın dolu torbayı yere atan soyguncular ara sokaklara doğru kaçtı. Koşarken, soygunculardan birinin ayakkabısı da yol ortasında kaldı.