Soyguncuları hırsız soydu!

Ankara’da pek çok senaristi kıskandıracak zincirleme bir soygun meydana geldi.



Bir kuyumcuyu soyan silahlı üç kişi, çaldıkları üç kilo altını yaşadıkları eve sakladı. Aynı gece eve giren bir hırsız altınları çaldı. Hırsız, bilezikleri hayat kadınlarına verince, onlardan biri de bozdurmaya kalkınca olanlar oldu.



Silahlı soygunla bir kuyumcuyu soyan üç kişinin çaldığı üç kilogram altın, eve giren bir hırsız tarafından çalındı. Hırsız yakalanınca, soyguncular da yakayı ele verdi.



Mamak’taki Arzum Kuyumculuk’a 17 Ocak’ta ellerinde silahlarla giren kar maskeli Muharrem G. (33), Kıvanç C. (28) ve Mustafa S. (29), üç kilo altını alarak kayıplara karıştı. Üç şüpheli, altınları birlikte yaşadıkları eve sakladı. Ancak, ev o gece aynı mahallede oturan Mesut M. tarafından soyuldu. Mesut M., ertesi gece birlikte olduğu üç hayat kadınına, "Paranızı bunlar karşılar" diyerek çaldığı bileziklerden verdi. Hayat kadınlarından Y.D. bileziklerden birini bozdurmak isterken yakalandı. Polis iz sürerek önce Mesut M.’yi, ardından diğer iki hayat kadınını gözaltına aldı. İnşaat işçisi Mesut M. Emniyet’te, "Altınları bir evden çaldım" deyince, polis eve baskın düzenleyerek soygunculardan ikisini yakalandı. Arkadaşlarının altınları çaldığı düşüncesiyle dövdüğü Mustafa S. ise evden ayrıldığı için bulunamadı. Soyguna karıştıkları iddiasıyla sekiz kişi daha gözaltına alındı.

