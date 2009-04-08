Soyguncu güvenlik kamerasına takıldı

Diyarbakır’da, kuyumcuya giren kimliği belirlenemeyen takım elbiseli bir kişi, işyeri sahibinin vitrinden çıkardığı altın kolyeyi alıp belindeki tabancayı çekti. Soyguncu, 3 bin lira değerindeki kolyeyle kaçarken, soygun anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.



Merkez Bağlar İlçesi Koşuyolu Semti'ndeki bir kuyumcuya giren takım elbiseli bir kişi, işyeri sahibi Ramazan Ç. ile sohbet etti, altın kolye almak istediğini söyledi. Ramazan Ç.'nin vitrinden çıkarıp verdiği altın kolyeyi eline alan ve güvenlik kamerasının kayıtta olduğundan habersiz olan bu kişi, önce eliyle tarttı ardından cebinden para çıkarıyor gibi yaparak tabancasını çekerek kuyumcuya doğrulttu. Kendisine silah doğrultulan Ramazan Ç., eğilerek kendisini korumaya çalışırken, soyguncu, değeri 3 bin TL olan kolyeyi alarak kaçtı. Soygun anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis, eşkali belirlenen soyguncuyu yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

