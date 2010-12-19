-SOYGUN GİRİŞİMİNİ ŞAKA SANDI KONYA (A.A) - 19.12.2010 - Konya'da, bir kuyumcu dükkanı maskeli iki kişi tarafından silahla soyulmak istendi. İş yeri sahibi, olayın kendisine yapılan bir şaka olduğunu düşündüğü için rahat davrandığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koyuncu, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Kalebaşı Sokak'taki kuyumcu dükkanında, altınları vitrine yerleştirdiği sırada maskeli iki kişi ellerindeki silahla içeri girdi. Kendisine şaka yapıldığını düşünerek rahat davranan Koyuncu, bir şüphelinin elindeki silahı almaya çalıştı. Bu sırada üzerine biber gazı sıkılması üzerine olayın ciddiyetini anlayan Koyuncu, şüphelileri korkutmak için ani bir hareketle tezgahın altına eğilerek bir şeyler çıkartıyor gibi yaptı. Panikleyen soyguncular, polisin de geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. -''OLAYI ŞAKA ZANNETTİM'' Abdullah Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde vitrine mücevherleri yerleştirdiği sırada, genç olduğunu düşündüğü iki kişinin kar maskeleriyle iş yerine geldiğini söyledi. Bu kişilerin, kuru sıkı tabancaya benzeyen silahı kendisine doğrultuklarında ilk başta şaka yaptıklarını düşündüğü için rahat davrandığını anlatan Koyuncu, ''Yıllardır burada esnafım. İlk defa başıma böyle bir şey geldiği için olayın bir soygun olacağını düşünmedim. Soyguncuların elindeki silahı almaya çalıştığım sırada biber gazı sıktılar. Olayın ciddiyetine varınca ani bir hareketle tezgahın altından bir şey çıkartıyor gibi yaptım. Paniğe kapılan soyguncular polisin de geldiğini fark edince kaçtı'' diye konuştu.