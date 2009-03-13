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Dünya

Soyer: Uygulama alacaklarla ilgili

KKTC Başbakanı Soyer, Asil Nadir'in medya şirketlerine vergi ihbarnamesi gönderilmesinin, alacaklarla ilgili bir uygulama olduğunu söyledi

13 Mart 2009 02:00

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Maliye Bakanlığı'nın Asil Nadir'e ait Kıbrıs Medya Grubu ve bağlı şirketlerine vergi ihbarnamesi göndermesinin, devletin alacaklarıyla ilgili bir uygulama olduğunu belirterek, Nadir'in, öncelikle, kendi beyanları ile belirlenen vergi borcunu prensipte kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ferdi Sabit Soyer, düzenlediği basın toplantısında, KKTC Maliye Bakanlığı'nın iş adamı Asil Nadir'e ait Kıbrıs Medya Grubu ve bağlı şirketlerine 11 milyon TL'lik vergi ihbarnamesi göndermesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Konunun basın özgürlüğüyle ilgili olmadığını, devletin alacağıyla ilgili olduğunu ifade eden Soyer, bir iş adamının, Nadir'den alacağıyla ilgili olarak mahkemeye başvurduğunu ve mahkeme kararı uyarınca, alacağına karşılık Nadir'in malına el koyduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Bir iş adamının alacağını tahsil etmesi için yaptığı ve gerçekleştirdiği bir karar meşrudur da, devlet alacağının tahsil edilmesi için atılan adım mıdır gayrimeşru. Yoksa devlet alacakları, güce göre, konuma göre üstü örtülecek bir olgu mudur. Bu kamuoyu indinde sorulması, düşünülmesi gereken bir noktadır. Bugün gösterilen tepkilerin hiç biri bir hafta önce basın özgürlüğü temelinde gösterilmemiştir."

Vergi ihbarnamesinin gönderilmesiyle ilgili olarak "neden bu zaman" sorusunu soran Soyer, kamuoyunun kendisine bir süre önce, Kıbrıs gazetesinin neden yayınlarını değiştirdiğini sorduğunu ve açıklama yapmadığını belirterek, "İşte bu sorunun cevabı bugün yaşanan gerçekler içerisinde orta yere çıkmaktadır" dedi.

Devlet alacaklarının uygun koşullarda tahsili peşinde olduklarını kaydeden Soyer, "Yaydan çıkan bu oku, ister iktidar olsun, ister muhalefet olsun, ister basın mensubu olsun, kimse durduramaz. Kimse halka mal olmuş kamu alacağının tahsilinin üstüne yatamaz" dedi.

Uygulamanın, "basın özgürlüğüne müdahale" şeklinde takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu kaydeden Soyer, hükümetin, birini susturmak adına değil, ilkeler uğruna elini taşın altına koyduğunu belirtti.

Soyer, "farklı olana husumetle yaklaşılmadığına" işaret ederek, "Ne dün, ne de bugün, ne Asil Nadir, ne de Bilge Nevzat'a dönük husumet içinde bir yaklaşımımız olmadı" dedi.

9 milyon TL'lik vergi borcunun, beyanların incelenmesinden çıkan sonuç olduğunu ve bir kısım gelirlerin değişik şirketlere aktarılmasının tespiti olduğunu ifade eden Soyer, hükümetin konuyu inceleyeceğini ve geri çekilmeyeceğini kaydetti. Soyer, ilgili medya kuruluşunun yayınlarının, hükümeti caydırma ve süreçten uzaklaştırma amacı güttüğünü savundu.

Asil Nadir'in Maliye Bakanlığı ile gerekli pozitif girişimleri yaptığı sürece hiç bir husumetlerinin olmayacağını ifade eden Soyer, Başbakan olarak sorumlu davranmak zorunda olduğunu kaydetti. Soyer, "Ne kadar büyük sıkıntı olursa olursun kendimizi kurtarmak adına ne geri adım atarım, ne de atılan bütün adımlar sonuçlanmadan konuşurum. Bizim tek bir amacımız var, devlet alacağının tahsilinin teminat altına alınması" dedi.

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