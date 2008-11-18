Soyadı rahatsız ediyor mu?

Bu soru Ahmet Türk'e ilk kez soruldu. Peki ya Türkiye isminden yana sıkıntısı var mı? Hepsi yanıt buldu.



Akşam gazetesinden Nagehan Alçı, DTP lideri Ahmet Türk ile bir röportaj yaptı. Röportajda çok çarpıcı bir soru vardı. Alçı, ilk kez Türk'e soyadını sordu.



- Soyadınızın Türk olması sizi rahatsız ediyor mu?

-Ahmet Türk: Hayır, hiç etmiyor. Soyadım Türk olsa ne olur, Kürt olsa ne olur? Ben bu ülkenin meselelerine nasıl baktığımla ilgileniyorum.



-Türkiye, “Türklerin toprağı” anlamına geliyor. Bundan rahatsızlık duyuyor musunuz?

-Ahmet Türk: Hayır, Türkiye hepimizin Türkiyesi. Böyle bir rahatsızlık yok. Ama “bu ülke Türklerindir” deyince var.



-Söyledikleriniz ile kamuoyundaki algı uyuşmuyor. Sanırım nedeni PKK ile aranıza mesafe koymamanız. Kişisel olarak bundan rahatsız mısınız?

-Ahmet Türk: Bazı şeyleri ayrıştırmak zordur. Bölge hep sopa politikası ile yönetilmek istenmiş. Kürtler potansiyel tehlike olarak görülmüş. Bu yüzden bir tepki var. Siyaset yaptığımız taban çok hassas. O taban bizi ister istemez o insanlara karşı duyarlı olmaya itiyor.



Türk soyadının ilginç öyküsü



Ahmet Türk’ün babası Hacı Sinan, bir oduncuydu ama şanslı bir oduncuydu. Dönemin ünlü Osmanlı Paşalarından İbrahim Paşa, ölmeden önce kaleyi andıran kasrını ve topraklarını, bölgenin aşiret reislerinden Hüseyin Kanco’ya bırakmıştı.



Hüseyin Kanco Hamidiye alayına bağlı bir Kürt komutandı. O da ölmeden tüm bu mal varlığını bir şartla, yanında çalışan oduncu Hacı Sinan’a bırakmaya karar verdi.



Hacı Sinan’a, “İbrahim Paşa’dan kalan tüm malvarlığımı ben de sana bırakacağım ama bir şartla, büyük kızım Türkiye ile evleneceksin ve damadım olacaksın” dedi.



Oduncu Hacı Sinan bu şartı kabul etti ve Hüseyin Kanco’nun büyük kızı Türkiye ile evlendi. Soyadı kanunu çıktığında Hacı Sinan, Türk soyadını aldı. Böylece kendi adı Sinan Türk, eşinin adı Türkiye Türk oldu.

