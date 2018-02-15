Soy ağacı sorgulama sistemi açıldı; e-Devlet yine çöktü!

e-Devlet'te geçen hafta hizmete giren soy ağacı uygulama sistemi yapılan düzenlemelerin ardından yeniden kullanıma açıldı ancak site yoğun talep karşısında bir kez daha çöktü.

E-devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti geçen hafta açılmıştı. Hizmet aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenirken, Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyordu.

Daha önce uygulamaya ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyordu.

Akşam saatlerinde düzelen e-Devlet, bugün söz konusu hizmeti yeniden erişime açtı.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.

Ancak kullanıcıların yoğun talebi nedeniyle siteye erişim sağlanamıyor.

737 bin sorgulama yapılmıştı

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.



