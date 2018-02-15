T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soy ağacı sorgulama sistemi açıldı; e-Devlet yine çöktü!

e-Devlet kişilerin alt ve üst soy ağaçlarına erişimlerini sağlayan sistemi geçtiğimiz hafta hizmete sunmuştu

15 Şubat 2018 03:18

e-Devlet'te geçen hafta hizmete giren soy ağacı uygulama sistemi yapılan düzenlemelerin ardından yeniden kullanıma açıldı ancak site yoğun talep karşısında bir kez daha çöktü.

E-devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti geçen hafta açılmıştı. Hizmet aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenirken, Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyordu.

Daha önce uygulamaya ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyordu.

Akşam saatlerinde düzelen e-Devlet, bugün söz konusu hizmeti yeniden erişime açtı.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.

Ancak kullanıcıların yoğun talebi nedeniyle siteye erişim sağlanamıyor.

737 bin sorgulama yapılmıştı

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor. 


 

ETİKETLER

e devletsoy ağacısistemiuygulamasiteçöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24