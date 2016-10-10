Sow milli takıma golle döndü

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşan Senegal, Keita ve Sow'un golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Senegal Milli Takımı’na yaklaşık 1 yıldır çağrılmayan Moussa Sow golle geri döndü.



2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu’nda Senegal, Yeşil Burun Adaları ile Dakar’da karşılaştı.



Ev sahibi, Balde Diao Keita’nın 24’teki golüyle öne geçerken 76’da Konate’nin yerine oyuna dahil olan Sow, 3 dakika sonra fileleri havalandırıp, Senegal'i 2-0 öne geçirdi ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.