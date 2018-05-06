Sow kaleleri şaşırdı, Fenerbahçe son dakikalarda kazandı!

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlı takımın öne geçtiği karşılaşmayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

Maçtan notlar:

Fenerbahçe, Kadıköy'deki karşılaşmada rakibine karşı baskılı futbol oynasa da henüz golü bulamadı.(25. dakika)

Karşılaşmanın 28. dakikasında Fenerbahçe, Guiliano ile gole çok yaklaştı.

Maçın 34. dakikasında Fenerbahçe kalecisi Volkan, kendi yarı sahasının ortalarına kadar çıkıp, Yusuf Erdoğan'ın önündeki topa müdahele etti ve tehlikeyi önledi. Tecrübeli oyuncunun bu hareketi tribünlerce alkışlandı.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde kaleci Harun'un müdahalesinde top, ceza sahası sağ içine düştü. Aatıf'in arka direğe ortasını Mehmet Topal kafayla kaleye gönderdi. Ertuğrul, kale çizgisinde topu çıkardı ve mutlak golü önledi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Fenerbahçe'nin baskılı oyununun yanı sıra her iki takım da gol pozisyonuna girdi fakat golü bulamadı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Bursasporlu Furkan Soyalp, maçın 69. dakiasında muhteşem bir gole imza atarak takımını öne geçirdi.

Bursaspor forması giyen eski Fenerbahçeli Moussa Sow, yaptığı ters kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe 71. dakikada eşitliği sağladı.

Bursaspor'da Titi, 83. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bursaspor yedek kulübesindeki Kubilay Kanatsızkuş, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. Ayrıca yeşil-beyazlıların teknik direktörü Mustafa Er de hakem Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderildi.

Sarı-lacivertlilerin yoğun baskısı 90. dakikada golü getirdi. Fernandao düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe-Bursaspor maçının sonuna +9 dakika eklendi. İlk yarıdaki uzatma süresiyle beraber toplamda 14 dakika uzatma oynanacak.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Soldado

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, Sow